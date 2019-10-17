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РИА Новости
Туризм

В Чехии туристам придется получать разрешение на селфи в костнице

23:19 17.10.2019
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© РИА Новости / Сергей КиркачКостел Всех Святых – Костница в чешском Седлеце, в районе города Кутна-Гора
Костел Всех Святых – Костница в чешском Седлеце, в районе города Кутна-Гора
© РИА Новости / Сергей Киркач
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Туристам придется получать специальное разрешение, чтобы сделать фото в костнице в чешском городе Кутна-Гора, сообщает Expats.cz.
С января 2020 года путешественники не смогут делать селфи в самой крупной чешской костнице. По новым правилам, съемку необходимо будет согласовать за три дня до посещения костела. Представителям СМИ прошение придется подавать за три недели.

"На месте упокоения около 60 000 людей туристы делают унизительные фотографии, неуместные селфи-портреты. Посетители часто не стесняются перемещать кости только для создания интересного снимка для соцсетей", — рассказала представитель костницы Радка Крейчи.

Ежегодно костел посещают до полумиллиона туристов – это одна из самых популярных достопримечательностей Чехии.
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