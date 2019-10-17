Королева Иордании рассказала о необоснованной критике и нападках подданных

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Королева Иордании Рания опубликовала в четверг обращение к подданным, подняв вопрос необоснованной критики и постоянных нападок в ее адрес в соцсетях, участившихся на фоне недавнего кризиса в сфере образования в стране.
В начале сентября в крупных городах королевства, включая Амман, начались массовые демонстрации учителей государственных образовательных учреждений с требованием увеличить зарплаты. Профсоюз преподавателей объявил о начале открытой забастовки. В октябре правительство достигло соглашения с профсоюзом, в соответствии с которым заработные платы учителей будут повышены со следующего года на 35-65%. Исполняющий обязанности главы профсоюзов учителей Насер Навасри назвал соглашение "историческим" и дал высокую оценку усилиям правительства по прекращению самого длительного прекращения работы в истории королевства.
В послании, опубликованном в Facebook, королева Рания напомнила подданным о своих инициативах в сфере образования и защиты прав детей за более чем 20-летний период, таких как учреждение премии для выдающихся учителей и создание Педагогической академии, о "сотнях школ", которые она посетила, и "тысячах преподавателей и учащихся", с которыми она обсуждала реформы несмотря на то, что многие советовали ей "избежать этой головной боли".
"Я боролась, чтобы дать самое лучшее нашей Иордании… Я никогда не ставила целью… предлагать всеобъемлющие решения, это всегда было и останется прерогативой министерства образования... К моему удивлению, появились голоса, которые ставят под сомнение намерения, лежащие в основе этих усилий… На каком основании?" - указала королева Рания.
Супруга иорданского монарха призналась, что нападки в соцсетях не ограничиваются ее деятельностью в сфере образования. "Вызывает недоумение тот факт, что со времен "арабской весны" и до сих пор любой, у кого есть "проблемы" с государством или каким-либо государственным институтом, либо личная обида, или же любой, кто ищет внимания и славы, нападает на королеву, инициативы королевы, платье королевы, родных королевы… Плохое отношение ко мне стало своего рода демонстрацией мускулов, поддельным героизмом за счет родины", - говорится в послании.
"На протяжении лет я читаю в соцсетях порочащие и обидные слова, которых не потерпел бы в адрес своей семьи ни один иорданец, так же как и слова, которые ложно приписывают мне", - отметила Рания.
13 июля, 14:00Акценты"О, монарх! Ты кто?" Несекретное исследование о монархах и их отпрыскахОдин британский принц носит обручальное кольцо, второй – нет. Такой вывод сделали журналисты, основываясь на фотографиях Гарри и Уильяма в соцсетях. Но мир не ограничивается лишь Виндзорами. Радио Sputnik знакомит читателей со страницами жизни других монархов и их наследников.