Мединский призвал усилить систему господдержки киноиндустрии

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский считает, что необходимо усиливать систему господдержки кинопроизводства и распространения отечественного кино.

"Для того, чтобы российское кино, наша киноиндустрия поддерживала имеющуюся долю и, в идеале, двигалась дальше, необходимо пересмотреть и усилить систему господдержки киноиндустрии и отечественного образования в сфере кино, и отечественного кинопроизводства, и системы распространения отечественного кино", - сказал Мединский журналистам.

Министр культуры добавил, что за последние 7 лет российская киноиндустрия совершила "беспрецедентный рывок - количество зрителей российского кино увеличилось более чем в два раза", доля российского кино на рынке также увеличилась вдвое.

"Мы находимся на пределе тех возможностей, которые можно развивать при нынешней системе государственной поддержки", - считает Мединский.

По его словам, после совещания во ВГИК в четверг президент РФ Владимир Путин "дал поручение внимательно проработать стенограмму, все предложения, которые прозвучали, изучить Минкультуры совместно с администрацией президента и подготовить широкий список поручений".