Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T18:56Z
https://ria.ru/20191017/1559911261.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155277/87/1552778797_0:141:3002:1829_1036x0_80_0_0_e87b4e351d298d02e0353ff33c973ae9.jpg
РИА Новости
Культура

Мединский призвал усилить систему господдержки киноиндустрии

18:56 17.10.2019
115
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 17 апреля 2019
Министр культуры РФ Владимир Мединский на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 17 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский считает, что необходимо усиливать систему господдержки кинопроизводства и распространения отечественного кино.
"Для того, чтобы российское кино, наша киноиндустрия поддерживала имеющуюся долю и, в идеале, двигалась дальше, необходимо пересмотреть и усилить систему господдержки киноиндустрии и отечественного образования в сфере кино, и отечественного кинопроизводства, и системы распространения отечественного кино", - сказал Мединский журналистам.
Министр культуры добавил, что за последние 7 лет российская киноиндустрия совершила "беспрецедентный рывок - количество зрителей российского кино увеличилось более чем в два раза", доля российского кино на рынке также увеличилась вдвое.
"Мы находимся на пределе тех возможностей, которые можно развивать при нынешней системе государственной поддержки", - считает Мединский.
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Вчера, 17:10Культура
Мединский рассказал Путину о "киножуликах"
По его словам, после совещания во ВГИК в четверг президент РФ Владимир Путин "дал поручение внимательно проработать стенограмму, все предложения, которые прозвучали, изучить Минкультуры совместно с администрацией президента и подготовить широкий список поручений".
"Мы уверены, что эти поручения дадут новый импульс движению нашего кино вперед, движению вверх", - добавил министр.
210029
Обсудить 0
КультураВГИКВладимир МединскийВладимир ПутинРоссия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Путин попросил ректора ВГИК "раскошелиться на суточные" преподавателям
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
На встрече Путина с выпускниками ВГИКа решили вопрос о будущем ректора
Подготовка к обеду в старшей группе детского сада
Подмосковные власти назвали среднюю зарплату детских педагогов в 2020 году
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Мединский рассказал Путину о "киножуликах"
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Путину вручили медаль к 100-летию ВГИКа
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Путин пообещал подумать о бесплатном втором высшем для будущих режиссеров
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Путин оценил идею создания съемочной студии на базе арт-кластера в Крыму
Итоговое сочинение в российских школах
ФИПИ опубликовал рекомендации по подготовке к итоговому сочинению в школах
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
Путин: ВГИК получит право вырабатывать собственные стандарты образования
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Путин назвал влияние специалистов ВГИКа за рубежом мягкой силой России
Студенты на занятиях в Южно-Уральском государственном аграрном университете в Челябинске
Минсельхоз изменит программы аграрных вузов для привлечения молодежи
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Путин призвал не останавливать программы переоснащения кинотеатров
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Путин поддержал идею создать отдельный рейтинг для творческих вузов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30В Минприроды подтвердили происхождение подаренных Путиным кречетов
10:28Прокуратура проверит московское СИЗО после отравления арестантов
10:28В Красноярске ребенок отравился угарным газом при пожаре в жилом доме
10:26Суд оставил под стражей директора хабаровского лагеря, где погибли дети
10:25Золотов положительно оценил совместные российско-китайские учения
10:24В Приморье будут судить мужчину, избившего до смерти младенца
10:23СМИ: более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
10:17В Братске шесть человек остаются в больнице после отравления шаурмой
10:15На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины
10:13В Ленобласти начался судебный процесс по делу банды "лжеполицейских"
10:11СК раскрыл детали гибели актера Марьянова в реабилитационном центре
10:03Посольство ответило губернатору Токио, предложившей провести ОИ на Курилах
10:03На Украине прогремел взрыв на промышленном предприятии
10:02Главу "Альянса врачей" оштрафовали после скандала в курганском диспансере
10:01В Бейруте начались столкновения протестующих против налогов с полицией
09:57В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку
09:54Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44В Красноярске локализовали пожар в шахте лифта жилого дома
09:38В Каталонии задержали почти 20 человек в ходе четвертого дня протестов
09:27Власти Колымы хотят расширить режим ОЭЗ на территорию всего региона
Лента новостейМолния