Кубань на 80% выполнила проект по благоустройству общественных территорий

КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. Краснодарский край более чем на 80% выполнил нацпроект по благоустройству общественных территорий, говорится в сообщении администрации региона со ссылкой на губернатора края Вениамина Кондратьева.
"В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" на Кубани уже благоустроено 308 общественных пространств из 387. Таким образом, мы приближаемся к завершающей стадии реализации национального проекта в этом году – благоустройство территорий выполнено более чем на 80%. Перечень объектов на следующий год будет утвержден в ближайшее время", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
По словам губернатора, в реализации нацпроекта в текущем году задействованы все муниципалитеты края. Кроме средств, выделенных из федерального и краевого бюджета, районам удалось изыскивать и привлекать собственное финансирование. В итоге работы по благоустройству полностью завершены в 22 муниципальных образованиях Краснодарского края.
К наиболее крупным реализованным проектам, по словам Кондратьева, относятся благоустройства бульвара Гагаринский и сквера Пограничников в Краснодаре, набережной вдоль района Мацесты в Сочи, парка культуры и отдыха "Юность" в Апшеронске.
"Самая главная цель – восстановление и создание зеленых островков в городах и районах края – уже выполнена. Но эту работу необходимо продолжать", – призвал губернатор.
По данным краевых властей, в 2019 году по нацпроекту в Краснодарском крае обновятся и благоустроят 387 общественных территорий, на эти цели было выделено около 2 миллиардов рублей. Кроме того, с 2020 года по 2022 год региону будут направлены 5,3 миллиарда рублей из федерального бюджета на формирование комфортной городской среды.