Кубань на 80% выполнила проект по благоустройству общественных территорий

КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. Краснодарский край более чем на 80% выполнил нацпроект по благоустройству общественных территорий, говорится в сообщении администрации региона со ссылкой на губернатора края Вениамина Кондратьева.

"В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" на Кубани уже благоустроено 308 общественных пространств из 387. Таким образом, мы приближаемся к завершающей стадии реализации национального проекта в этом году – благоустройство территорий выполнено более чем на 80%. Перечень объектов на следующий год будет утвержден в ближайшее время", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.

По словам губернатора, в реализации нацпроекта в текущем году задействованы все муниципалитеты края. Кроме средств, выделенных из федерального и краевого бюджета, районам удалось изыскивать и привлекать собственное финансирование. В итоге работы по благоустройству полностью завершены в 22 муниципальных образованиях Краснодарского края.

К наиболее крупным реализованным проектам, по словам Кондратьева, относятся благоустройства бульвара Гагаринский и сквера Пограничников в Краснодаре, набережной вдоль района Мацесты в Сочи, парка культуры и отдыха "Юность" в Апшеронске.

"Самая главная цель – восстановление и создание зеленых островков в городах и районах края – уже выполнена. Но эту работу необходимо продолжать", – призвал губернатор.