Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T18:55Z
https://ria.ru/20191017/1559911183.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152037/16/1520371691_0:173:3027:1876_1036x0_80_0_0_92ffdb6ee7d6716a6e827d30c11acd0e.jpg
РИА Новости
Краснодарский край

Кубань на 80% выполнила проект по благоустройству общественных территорий

18:55 17.10.2019
19
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. Краснодарский край более чем на 80% выполнил нацпроект по благоустройству общественных территорий, говорится в сообщении администрации региона со ссылкой на губернатора края Вениамина Кондратьева.
"В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" на Кубани уже благоустроено 308 общественных пространств из 387. Таким образом, мы приближаемся к завершающей стадии реализации национального проекта в этом году – благоустройство территорий выполнено более чем на 80%. Перечень объектов на следующий год будет утвержден в ближайшее время", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
Вчера, 15:22Краснодарский край
Губернатор Кубани рассказал о бизнес-форуме "Дело за малым"
По словам губернатора, в реализации нацпроекта в текущем году задействованы все муниципалитеты края. Кроме средств, выделенных из федерального и краевого бюджета, районам удалось изыскивать и привлекать собственное финансирование. В итоге работы по благоустройству полностью завершены в 22 муниципальных образованиях Краснодарского края.
К наиболее крупным реализованным проектам, по словам Кондратьева, относятся благоустройства бульвара Гагаринский и сквера Пограничников в Краснодаре, набережной вдоль района Мацесты в Сочи, парка культуры и отдыха "Юность" в Апшеронске.
"Самая главная цель – восстановление и создание зеленых островков в городах и районах края – уже выполнена. Но эту работу необходимо продолжать", – призвал губернатор.
По данным краевых властей, в 2019 году по нацпроекту в Краснодарском крае обновятся и благоустроят 387 общественных территорий, на эти цели было выделено около 2 миллиардов рублей. Кроме того, с 2020 года по 2022 год региону будут направлены 5,3 миллиарда рублей из федерального бюджета на формирование комфортной городской среды.
Андрей Коробка на международном инвестиционном форуме Сочи-2015
14 октября, 18:55Краснодарский край
Япония, Иран и Голландия проявили интерес к сотрудничеству в АПК с Кубанью
100000
Обсудить 0
Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин направил приветствие участникам премии "Импульс добра"
РИА
Новости
Здание Государственной Думы РФ
Комиссия Госдумы нашла нарушения в материалах ряда иностранных СМИ
Вид на правый берег Новосибирска и первый железнодорожный мост через реку Обь
СГК назвала условие для инвестиции 14 млрд рублей в теплосети Новосибирска
Автомобильное движение в Москве
Пробки в Москве в четверг вечером достигли девяти баллов
Лента
новостей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Ленобласть на выставке в Чехии договорилась о контрактах на 4,5 млн евро
Министр культуры РФ Владимир Мединский на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 17 апреля 2019
Мединский призвал усилить систему господдержки киноиндустрии
Ветхое жилье
Тамбовщина получит 183 млн руб на досрочное переселение из аварийного жилья
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко
Закон о производстве эко-продуктов на Кубани начнет действовать с 2020 года
Пассажирский самолет
В Бразилии ограбление стало причиной закрытия аэропорта, сообщили СМИ
Подготовка к обеду в старшей группе детского сада
Подмосковные власти назвали среднюю зарплату детских педагогов в 2020 году
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Власти Ленобласти выбрали лучшие архитектурные предложения ленинградцев
Выезд из Петербурга в Кудрово. Архив
В Кудрово открылось новое пожарное депо
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
ЕСПЧ признал ряд жалоб против России неприемлемыми
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30В Минприроды подтвердили происхождение подаренных Путиным кречетов
10:28Прокуратура проверит московское СИЗО после отравления арестантов
10:28В Красноярске ребенок отравился угарным газом при пожаре в жилом доме
10:26Суд оставил под стражей директора хабаровского лагеря, где погибли дети
10:25Золотов положительно оценил совместные российско-китайские учения
10:24В Приморье будут судить мужчину, избившего до смерти младенца
10:23СМИ: более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
10:17В Братске шесть человек остаются в больнице после отравления шаурмой
10:15На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины
10:13В Ленобласти начался судебный процесс по делу банды "лжеполицейских"
10:11СК раскрыл детали гибели актера Марьянова в реабилитационном центре
10:03Посольство ответило губернатору Токио, предложившей провести ОИ на Курилах
10:03На Украине прогремел взрыв на промышленном предприятии
10:02Главу "Альянса врачей" оштрафовали после скандала в курганском диспансере
10:01В Бейруте начались столкновения протестующих против налогов с полицией
09:57В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку
09:54Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44В Красноярске локализовали пожар в шахте лифта жилого дома
09:38В Каталонии задержали почти 20 человек в ходе четвертого дня протестов
09:27Власти Колымы хотят расширить режим ОЭЗ на территорию всего региона
Лента новостейМолния