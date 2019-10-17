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РИА Новости
Культура

Tones and I представила акустическую версию хита Dance Monkey

20:06 17.10.2019
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Австралийская певица Тони Уотсон, больше известная по псевдониму Tones and I, опубликовала на YouTube акустическую версию своего хита Dance Monkey.
Исполнительница и автор песен превратила веселый сингл в мрачную балладу.
"В таком виде песня тоже звучит очень хорошо", — написал в комментариях Björn Persson.
"Лучшая песня в мире!" — прокомментировала Anne Müller.
"Ее голос чем-то похож на Sia. Такой же магический", — отметил Julius O.a.
Первый клип на песню вышел на YouTube в июне этого года. За несколько месяцев он набрал более 75 миллионов просмотров.
Dance Monkey — второй сингл из дебютного альбома The Kids Are Coming почти сразу возглавил несколько музыкальных чартов по всему миру, а в октябре попал в Billboard Hot 100.
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