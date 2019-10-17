Tones and I представила акустическую версию хита Dance Monkey

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Австралийская певица Тони Уотсон, больше известная по псевдониму Tones and I, опубликовала на YouTube акустическую версию своего хита Dance Monkey.

Исполнительница и автор песен превратила веселый сингл в мрачную балладу.

"В таком виде песня тоже звучит очень хорошо", — написал в комментариях Björn Persson.

"Лучшая песня в мире!" — прокомментировала Anne Müller.

"Ее голос чем-то похож на Sia. Такой же магический", — отметил Julius O.a.

Первый клип на песню вышел на YouTube в июне этого года. За несколько месяцев он набрал более 75 миллионов просмотров.