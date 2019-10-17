Лукашевич рассказал, что необходимо для отвода сил в Петровском и Золотом

"Пример Станицы Луганской (отвод сил там состоялся в июне) говорит, что залогом практических результатов является лишь наличие политической воли. В течение трех лет внутри этого участка было зафиксировано свыше 60 подтвержденных СММ (Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ) семидневных периодов полной тишины. Ополченцы много раз запускали сигнальные ракеты о готовности к разведению. Тем не менее ВСУ (вооруженные силы Украины) к нему не приступали ровно до того момента, пока в Киеве не появилась политическая воля. Именно такая воля нужна сейчас в Петровском и Золотом", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.