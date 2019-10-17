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РИА Новости

Лукашевич рассказал, что необходимо для отвода сил в Петровском и Золотом

18:51 17.10.2019
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© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© РИА Новости / Маргарита Костив
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
ВЕНА, 17 окт - РИА Новости. Для разведения сил и средств в Петровском и Золотом в Донбассе необходима политическая воля, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны конфликта в Донбассе договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого. Начать отвод сил они должны были 9 октября. Самопровозглашённые ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.
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"Пример Станицы Луганской (отвод сил там состоялся в июне) говорит, что залогом практических результатов является лишь наличие политической воли. В течение трех лет внутри этого участка было зафиксировано свыше 60 подтвержденных СММ (Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ) семидневных периодов полной тишины. Ополченцы много раз запускали сигнальные ракеты о готовности к разведению. Тем не менее ВСУ (вооруженные силы Украины) к нему не приступали ровно до того момента, пока в Киеве не появилась политическая воля. Именно такая воля нужна сейчас в Петровском и Золотом", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕЛНРДНРАлександр ЛукашевичВ мире
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