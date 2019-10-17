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РИА Новости

ООН и Китай договорились укрепить сотрудничество в борьбе с коррупцией

18:50 17.10.2019
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
ВЕНА, 17 окт - РИА Новости. Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Национальная наблюдательная комиссия Китая в четверг подписали меморандум о взаимопонимании по борьбе с коррупцией, сообщили в информационной службе ООН в Вене.
Новое соглашение позволит сторонам укрепить сотрудничество по выполнению конвенции ООН против коррупции в предотвращении, реакции уголовного правосудия на коррупционные преступления, сотрудничестве на уровне правоохранительных органов и восстановлении украденных активов.
В сообщении отмечается, что УНП ООН и Китай также усилят диалог в сфере выполнения конвенции против коррупции и будут работать над созданием платформы для улучшения обменов между странами-участницами конвенции. Каждый полгода будут проводиться двусторонние встречи с целью продвижения проектов и оценки достигнутых результатов.
Китай одним из первых подписал конвенцию, ратифицировав ее в 2006 году.
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