ООН и Китай договорились укрепить сотрудничество в борьбе с коррупцией

ВЕНА, 17 окт - РИА Новости. Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Национальная наблюдательная комиссия Китая в четверг подписали меморандум о взаимопонимании по борьбе с коррупцией, сообщили в информационной службе ООН в Вене.

Новое соглашение позволит сторонам укрепить сотрудничество по выполнению конвенции ООН против коррупции в предотвращении, реакции уголовного правосудия на коррупционные преступления, сотрудничестве на уровне правоохранительных органов и восстановлении украденных активов.

В сообщении отмечается, что УНП ООН и Китай также усилят диалог в сфере выполнения конвенции против коррупции и будут работать над созданием платформы для улучшения обменов между странами-участницами конвенции. Каждый полгода будут проводиться двусторонние встречи с целью продвижения проектов и оценки достигнутых результатов.