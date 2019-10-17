На Урале завели дело на обвиняемого в убийстве девушки из-за машины

ЧЕЛЯБИНСК, 17 окт – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело за "присвоение или растрату" по факту того, что один из обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной в Екатеринбурге не вернул арендованный у организации в Челябинске автомобиль, сообщила в четверг пресс-служба ГУМВД России по Челябинской области.

В убийстве девушки обвиняются Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и его сожительница Екатерина Меньшикова. Все заключены в СИЗО.

По данным местного информагентства 74.ru , Ахметвалиев работал таксистом на арендованном автомобиле в Челябинске, но месяц назад пропал, родные обратились в полицию. Также в полицию обратились хозяева машины на розыск автомобиля, но он так и не был объявлен. При этом, по данным издания, автомобиль использовался, о чем свидетельствуют зафиксированные с его участием нарушения, попавшие на камеры видеофиксации.

По данным ГУМВД, в полицию в начале сентября обратились представители коммерческой организации, предоставившей мужчине транспортное средство в аренду, но в заявлении они не указали факты, свидетельствовавшие о преступлении, а изложенные ими сведения не относились к компетенции органов внутренних дел.

В октябре представители компании вновь обратились с заявлением в полицию, в котором указали, что арендатор скрылся, не вернув принадлежащий организации автомобиль. По поступившему заявлению стражи порядка были ориентированы на поиск и установление местонахождения арендатора на территории региона, пояснила полиция.

"В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата), которое в данный момент находится на этапе расследования", - говорится в сообщении.

Таким образом, ГУМВД России по Челябинской области опровергает информацию, появившуюся в ряде СМИ, о бездействии сотрудников полиции, повлекшем за собой совершение особо тяжкого преступления мужчиной в Екатеринбурге, добавляется в сообщении.

Менеджер по продажам из Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, уехав с работы на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5. Были организованы масштабные поиски, в конце концов девушку обнаружили мертвой. У нее осталась маленькая дочь.