Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T18:49Z
https://ria.ru/20191017/1559910917.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

На Урале завели дело на обвиняемого в убийстве девушки из-за машины

18:48 17.10.2019 (обновлено: 18:49 17.10.2019)
7014
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 17 окт – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело за "присвоение или растрату" по факту того, что один из обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной в Екатеринбурге не вернул арендованный у организации в Челябинске автомобиль, сообщила в четверг пресс-служба ГУМВД России по Челябинской области.
В убийстве девушки обвиняются Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и его сожительница Екатерина Меньшикова. Все заключены в СИЗО.
Марат Ахметвалиев и Ксения Каторгина
15 октября, 17:55РИА Новости
"Семьянин, работал таксистом": кто убил Ксению Каторгину, продававшую Audi
По данным местного информагентства 74.ru, Ахметвалиев работал таксистом на арендованном автомобиле в Челябинске, но месяц назад пропал, родные обратились в полицию. Также в полицию обратились хозяева машины на розыск автомобиля, но он так и не был объявлен. При этом, по данным издания, автомобиль использовался, о чем свидетельствуют зафиксированные с его участием нарушения, попавшие на камеры видеофиксации.
По данным ГУМВД, в полицию в начале сентября обратились представители коммерческой организации, предоставившей мужчине транспортное средство в аренду, но в заявлении они не указали факты, свидетельствовавшие о преступлении, а изложенные ими сведения не относились к компетенции органов внутренних дел.
В октябре представители компании вновь обратились с заявлением в полицию, в котором указали, что арендатор скрылся, не вернув принадлежащий организации автомобиль. По поступившему заявлению стражи порядка были ориентированы на поиск и установление местонахождения арендатора на территории региона, пояснила полиция.
"В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата), которое в данный момент находится на этапе расследования", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции
23 сентября, 14:42Радио Sputnik
"Я просто бил". Студент рассказал, как убил подругу из-за 2300 рублей
Таким образом, ГУМВД России по Челябинской области опровергает информацию, появившуюся в ряде СМИ, о бездействии сотрудников полиции, повлекшем за собой совершение особо тяжкого преступления мужчиной в Екатеринбурге, добавляется в сообщении.
Менеджер по продажам из Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, уехав с работы на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5. Были организованы масштабные поиски, в конце концов девушку обнаружили мертвой. У нее осталась маленькая дочь.
Вскоре были задержаны трое предполагаемых убийц. По предварительным данным, на преступление они пошли, чтобы похитить машину.
410185
Обсудить 0
ГУМВДМВД РФРоссияЧелябинская областьПроисшествия
Рекомендуем
Суд Екатеринбурга выбирает меру пресечения в отношении троих подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля. 17 октября 2019
Фигуранты дела об убийстве девушки в Екатеринбурге признали вину частично
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Путин предложил отменить один из международных взносов России
Флаг США на здании посольства
Посольство США объяснило, зачем дипломаты поехали в Северодвинск
Ксения Каторгина
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины
Лента
новостей
Марат Ахметвалиев и Ксения Каторгина
"Семьянин, работал таксистом": кто убил Ксению Каторгину, продававшую Audi
Подозреваемый в убийстве девушки из-за машины в Екатеринбурге
Обвиняемый в убийстве Каторгиной предложил "сделать ребенка" ее семье
Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
Очевидица рассказала, как пытались спасти погибшую новосибирскую школьницу
Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть
Мэр Новосибирска рассматривает суицид школьницы как ЧП городского масштаба
Сергей Жигунов во время выступления на фестивале Утро Родины. 8 марта 2018
СМИ: у Сергея Жигунова отобрали квартиру
Сирийские военные на территории военного аэропорта Табка в провинции Ракка
Турция договорилась с США о приостановке операции "Источник мира" в Сирии
Ксения Каторгина
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
В мэрии Новосибирска рассказали о девочке, покончившей с собой в школе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30В Минприроды подтвердили происхождение подаренных Путиным кречетов
10:28Прокуратура проверит московское СИЗО после отравления арестантов
10:28В Красноярске ребенок отравился угарным газом при пожаре в жилом доме
10:26Суд оставил под стражей директора хабаровского лагеря, где погибли дети
10:25Золотов положительно оценил совместные российско-китайские учения
10:24В Приморье будут судить мужчину, избившего до смерти младенца
10:23СМИ: более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
10:17В Братске шесть человек остаются в больнице после отравления шаурмой
10:15На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины
10:13В Ленобласти начался судебный процесс по делу банды "лжеполицейских"
10:11СК раскрыл детали гибели актера Марьянова в реабилитационном центре
10:03Посольство ответило губернатору Токио, предложившей провести ОИ на Курилах
10:03На Украине прогремел взрыв на промышленном предприятии
10:02Главу "Альянса врачей" оштрафовали после скандала в курганском диспансере
10:01В Бейруте начались столкновения протестующих против налогов с полицией
09:57В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку
09:54Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44В Красноярске локализовали пожар в шахте лифта жилого дома
09:38В Каталонии задержали почти 20 человек в ходе четвертого дня протестов
09:27Власти Колымы хотят расширить режим ОЭЗ на территорию всего региона
Лента новостейМолния