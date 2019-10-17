Киев нарастил военное присутствие в Петровском и Золотом, заявил Лукашевич

ВЕНА, 17 окт - РИА Новости. Украинские силовики нарастили свое присутствие в зоне планируемого отвода сил в Петровском и Золотом в Донбассе, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны конфликта в Донбассе договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого. Начать отвод сил они должны были 9 октября. Самопровозглашённые ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.
"По данным (Специальной мониторинговой) миссии, украинские военные нарастили свое присутствие в зоне разведения за счет техники и личного состава. Так, в Золотом с 7 октября активно "трудится" инженерная техника (несколько экскаваторов и инженерная машина БАТ-2), создаются фортификационные сооружения. Внутри участка вблизи его северной границы выкопаны новые траншеи, установлены укрепленные барьеры и новые мины. В Петровском резко возросло количество нарушений режима тишины, а присутствие украинских военнослужащих и техники также не способствует деэскалации", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
По его словам, все это происходит на фоне действий украинских радикалов наподобие акции батальона "Азов" (против него в РФ возбуждено уголовное дело) в Золотом по срыву разведения, что "чревато обострением обстановки на всей линии соприкосновения". "Неготовность или нежелание властей Украины совладать с националистами ставит под вопрос способность гарантировать выполнение согласованных в контактной группе договоренностей", - подчеркнул постпред.
Вчера, 11:49Сказано в эфиреПолитолог о позиции Киева по Донбассу: власти "сели на шпагат"Экс-глава Рады Андрей Парубий заявил, что между командой президента Владимира Зеленского и западными партнерами Украины существуют договоренности по Донбассу. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов прокомментировал это заявление.