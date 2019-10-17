Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T18:47Z
https://ria.ru/20191017/1559910727.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151295/28/1512952859_0:453:2734:1990_1036x0_80_0_0_5e4c143a84443a291364ae6643ec2849.jpg
РИА Новости

Киев нарастил военное присутствие в Петровском и Золотом, заявил Лукашевич

18:47 17.10.2019
226
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАлександр Лукашевич
Александр Лукашевич
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Александр Лукашевич. Архивное фото
ВЕНА, 17 окт - РИА Новости. Украинские силовики нарастили свое присутствие в зоне планируемого отвода сил в Петровском и Золотом в Донбассе, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны конфликта в Донбассе договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого. Начать отвод сил они должны были 9 октября. Самопровозглашённые ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Вчера, 18:32РИА Новости
Лукашевич обвинил Киев в попытках уклониться от "формулы Штайнмайера"
"По данным (Специальной мониторинговой) миссии, украинские военные нарастили свое присутствие в зоне разведения за счет техники и личного состава. Так, в Золотом с 7 октября активно "трудится" инженерная техника (несколько экскаваторов и инженерная машина БАТ-2), создаются фортификационные сооружения. Внутри участка вблизи его северной границы выкопаны новые траншеи, установлены укрепленные барьеры и новые мины. В Петровском резко возросло количество нарушений режима тишины, а присутствие украинских военнослужащих и техники также не способствует деэскалации", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
По его словам, все это происходит на фоне действий украинских радикалов наподобие акции батальона "Азов" (против него в РФ возбуждено уголовное дело) в Золотом по срыву разведения, что "чревато обострением обстановки на всей линии соприкосновения". "Неготовность или нежелание властей Украины совладать с националистами ставит под вопрос способность гарантировать выполнение согласованных в контактной группе договоренностей", - подчеркнул постпред.
Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
Вчера, 11:49Сказано в эфире
Политолог о позиции Киева по Донбассу: власти "сели на шпагат"Экс-глава Рады Андрей Парубий заявил, что между командой президента Владимира Зеленского и западными партнерами Украины существуют договоренности по Донбассу. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов прокомментировал это заявление.
200040
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРОБСЕДонецкая Народная РеспубликаАлександр ЛукашевичВ мире
Рекомендуем
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
РИА
Новости
Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты
На учениях под руководством Путина прошли пуски баллистических ракет
Атомный ледокол Ямал в Карском море
"Арктическая доктрина" США: Северный морской путь будет заблокирован
Лента
новостей
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
Политолог объяснил, зачем президент Эстонии пригласила Путина в Тарту
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич рассказал, что необходимо для отвода сил в Петровском и Золотом
Основатель музея Дарья Жукова на пресс-конференции по случаю открытия нового здания музея современного искусства Гараж в Парке Горького
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера, пишут СМИ
Командир АПЛ Юрий Долгорукий Сергей Морозов
National Interest рассказал о российском оружии "Судного дня"
Дизель-электрическая подводная лодка Выборг
"Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
Пелоси заявила, что от действий Трампа получили выгоду Россия и Путин
Иверский монастырь на горе Афон
На Афоне появились лозунги против приезда Варфоломея
Заседание Верховной рады Украины
В Раде создали комиссию по восстановлению суверенитета Украины
Барабанщик группы Queen Роджер Тейлор
Барабанщик Queen ответил критикам фильма "Богемская рапсодия"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30В Минприроды подтвердили происхождение подаренных Путиным кречетов
10:28Прокуратура проверит московское СИЗО после отравления арестантов
10:28В Красноярске ребенок отравился угарным газом при пожаре в жилом доме
10:26Суд оставил под стражей директора хабаровского лагеря, где погибли дети
10:25Золотов положительно оценил совместные российско-китайские учения
10:24В Приморье будут судить мужчину, избившего до смерти младенца
10:23СМИ: более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
10:17В Братске шесть человек остаются в больнице после отравления шаурмой
10:15На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины
10:13В Ленобласти начался судебный процесс по делу банды "лжеполицейских"
10:11СК раскрыл детали гибели актера Марьянова в реабилитационном центре
10:03Посольство ответило губернатору Токио, предложившей провести ОИ на Курилах
10:03На Украине прогремел взрыв на промышленном предприятии
10:02Главу "Альянса врачей" оштрафовали после скандала в курганском диспансере
10:01В Бейруте начались столкновения протестующих против налогов с полицией
09:57В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку
09:54Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44В Красноярске локализовали пожар в шахте лифта жилого дома
09:38В Каталонии задержали почти 20 человек в ходе четвертого дня протестов
09:27Власти Колымы хотят расширить режим ОЭЗ на территорию всего региона
Лента новостейМолния