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РИА Новости

Мединский: власти не готовы штрафовать за использование пиратской продукции

18:39 17.10.2019 (обновлено: 19:05 17.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Власти РФ не готовы штрафовать граждан за просмотр пиратской кинопродукции, как это делается в некоторых странах Европы, будут идти по пути блокировки сайтов, заявил журналистам глава Минкультуры Владимир Мединский.
"Я думаю, мы морально пока к этому не готовы - штрафовать потребителя за приобретение краденного, давайте вещи называть своими именами", - сказал Мединский.
Он отметил, что в Германии, к примеру, за такие действия "легко можно получить штраф в автоматическом режиме", размер которого составляет 200 евро за каждый факт скачивания.
"Я думаю, что мы будем предлагать варианты решения, связанные с блокировкой интернет-ресурсов, занимающихся распространением пиратского контента и распространением ссылок на пиратский контент", - ответил министр на вопрос о том, каким образом планируется пресекать использование пиратского контента.
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Мединский отметил, что сегодня фактически борьба с пиратством в сети идет "в ручном режиме по каждому случаю", совместными усилиями Роскомнадзора и компаний, однако "системной, законодательно обусловленной пиратской гильотины, которая должна быть, ее не существует". Министр сообщил, что Минкультуры будет настаивать на "жестком варианте" и готовит свои предложения.
"Мы хотим, чтобы наши замечательные российские интернет-платформы, которые уже начинают заказывать хорошее кино,... были созданы соответствующие законодательные условия, которые позволили в Америке развиться Netflix, стриминговому сервису HBO и так далее. Без этого у нас ничего не будет", - добавил Мединский.
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