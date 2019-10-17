Мединский: власти не готовы штрафовать за использование пиратской продукции

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Власти РФ не готовы штрафовать граждан за просмотр пиратской кинопродукции, как это делается в некоторых странах Европы, будут идти по пути блокировки сайтов, заявил журналистам глава Минкультуры Владимир Мединский.

"Я думаю, мы морально пока к этому не готовы - штрафовать потребителя за приобретение краденного, давайте вещи называть своими именами", - сказал Мединский.

Он отметил, что в Германии, к примеру, за такие действия "легко можно получить штраф в автоматическом режиме", размер которого составляет 200 евро за каждый факт скачивания.

"Я думаю, что мы будем предлагать варианты решения, связанные с блокировкой интернет-ресурсов, занимающихся распространением пиратского контента и распространением ссылок на пиратский контент", - ответил министр на вопрос о том, каким образом планируется пресекать использование пиратского контента.

Мединский отметил, что сегодня фактически борьба с пиратством в сети идет "в ручном режиме по каждому случаю", совместными усилиями Роскомнадзора и компаний, однако "системной, законодательно обусловленной пиратской гильотины, которая должна быть, ее не существует". Министр сообщил, что Минкультуры будет настаивать на "жестком варианте" и готовит свои предложения.