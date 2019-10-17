Бурджанадзе призвала власти Грузии восстановить авиасообщение с Россией

ТБИЛИСИ, 17 окт – РИА Новости. Председатель оппозиционной партии "Демократическое движение - единая Грузия", бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе сообщила по итогам визита в Москву, что российская сторона готова к восстановлению авиасообщения между странами, однако для этого необходимы соответствующие шаги грузинских властей.

"В течение прошлой недели я проводила встречи в Москве с представителями законодательной и исполнительной властей. Несмотря на то, что я не нахожусь у руководства, меня тревожит положение нашего народа и экономики страны, в свою очередь я делаю все для решения этой проблемы. Однако ясно видна нерешимость грузинских властей и неспособность предпринять адекватные шаги в этом направлении", - написала Бурджанадзе четверг в Facebook

По словам политика, "Россия готова восстановить прямое авиасообщение с Грузией, а в обмен на восстановление рейсов Москва не требует никаких уступок со стороны Грузии". "Москва требует нормальной, адекватной оценки ситуации и выражения заинтересованности со стороны Грузии. Сделайте этот шаг! Это необходимо народу и грузинской экономике. Основание подготовлено: сейчас вашего шага будет достаточно для быстрого решения этого вопроса", - говорится в сообщении Бурджанадзе.

Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.