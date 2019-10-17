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РИА Новости

Бурджанадзе призвала власти Грузии восстановить авиасообщение с Россией

18:38 17.10.2019 (обновлено: 18:46 17.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкНино Бурджанадзе выступила в ходе видеомоста Москва-Тбилиси
Нино Бурджанадзе выступила в ходе видеомоста Москва-Тбилиси
© РИА Новости / Александр Имедашвили
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ТБИЛИСИ, 17 окт – РИА Новости. Председатель оппозиционной партии "Демократическое движение - единая Грузия", бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе сообщила по итогам визита в Москву, что российская сторона готова к восстановлению авиасообщения между странами, однако для этого необходимы соответствующие шаги грузинских властей.
"В течение прошлой недели я проводила встречи в Москве с представителями законодательной и исполнительной властей. Несмотря на то, что я не нахожусь у руководства, меня тревожит положение нашего народа и экономики страны, в свою очередь я делаю все для решения этой проблемы. Однако ясно видна нерешимость грузинских властей и неспособность предпринять адекватные шаги в этом направлении", - написала Бурджанадзе четверг в Facebook.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
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По словам политика, "Россия готова восстановить прямое авиасообщение с Грузией, а в обмен на восстановление рейсов Москва не требует никаких уступок со стороны Грузии". "Москва требует нормальной, адекватной оценки ситуации и выражения заинтересованности со стороны Грузии. Сделайте этот шаг! Это необходимо народу и грузинской экономике. Основание подготовлено: сейчас вашего шага будет достаточно для быстрого решения этого вопроса", - говорится в сообщении Бурджанадзе.
Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.
Минтранс РФ сообщал, что рассмотрит вопрос о компенсациях авиаперевозчикам за прекращение полетов. В начале сентября вице-премьер Максим Акимов говорил, что Минтранс пока не представил в правительство соответствующих предложений.
Участник акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
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