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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров провел телефонный разговор с Зарифом

18:36 17.10.2019 (обновлено: 18:42 17.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции . Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в четверг телефонный разговор с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, министры обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, сообщает российское дипведомство.
Разговор состоялся по инициативе иранской стороны.
"Были обсуждены вопросы, связанные с развитием ситуации на северо-востоке Сирии. Выражено общее мнение о необходимости достижения прочной и долгосрочной стабилизации положения на восточном берегу реки Евфрат на основе уважения суверенитета и территориальной целостности САР через завязывание диалога между Дамаском и Анкарой, а также между сирийскими властями и представителями сирийских курдов. Подчеркнуто, что Россия и Иран готовы содействовать таким контактам.", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Собеседники условились о продолжении обмена мнениями и координации подходов трех стран-гарантов Астанинского формата к сирийскому урегулированию, в том числе в контексте подготовки к началу работы Конституционного комитета в Женеве", - отмечается в тексте на сайте министерства.
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
Президент Сирии Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииМохаммад Джавад ЗарифСергей ЛавровМИД РФМИД ИранаСирияРоссияИранВ мире
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