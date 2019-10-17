Лавров провел телефонный разговор с Зарифом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции . Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в четверг телефонный разговор с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, министры обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, сообщает российское дипведомство.

Разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

"Были обсуждены вопросы, связанные с развитием ситуации на северо-востоке Сирии. Выражено общее мнение о необходимости достижения прочной и долгосрочной стабилизации положения на восточном берегу реки Евфрат на основе уважения суверенитета и территориальной целостности САР через завязывание диалога между Дамаском и Анкарой, а также между сирийскими властями и представителями сирийских курдов. Подчеркнуто, что Россия и Иран готовы содействовать таким контактам.", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Собеседники условились о продолжении обмена мнениями и координации подходов трех стран-гарантов Астанинского формата к сирийскому урегулированию, в том числе в контексте подготовки к началу работы Конституционного комитета в Женеве", - отмечается в тексте на сайте министерства.

Президент Сирии Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.