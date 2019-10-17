Пелоси заявила, что от действий Трампа получили выгоду Россия и Путин

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявляет, что от действий президента Дональда Трампа получают выгоду Россия и ее президент Владимир Путин.

"Я заявила президенту, что обеспокоена тем, что все дороги, похоже, ведут к Путину", - сказала Пелоси журналистам, описывая вчерашнюю встречу в Белом доме, которая закончилась конфликтом и уходом демократов.

"Русские очень долго и безуспешно пытались получить плацдарм на Ближнем Востоке, и теперь президент дал им такую возможность, обратившись к ним за поддержкой в Сирии", - сказала Пелоси. Трамп не обращался к Москве за поддержкой, но заявил, что если Россия или кто-либо еще готов помогать сирийским курдам обороняться против Турции, он не против.

"Русские также получали выгоду от любой задержки в помощи или одобрении США в отношении Украины. Опять же, Путин получает выгоду. Русские и Путин получили выгоду, когда президент усомнился в нашей приверженности НАТО", - добавила Пелоси.

Спикер уже раньше заявляла, что "все дороги ведут к Путину". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что это "очевидная для всех паранойя".