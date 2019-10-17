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РИА Новости

Пелоси заявила, что от действий Трампа получили выгоду Россия и Путин

18:36 17.10.2019
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© REUTERS / Kevin Lamarque/File PhotoСпикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
© REUTERS / Kevin Lamarque/File Photo
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявляет, что от действий президента Дональда Трампа получают выгоду Россия и ее президент Владимир Путин.
"Я заявила президенту, что обеспокоена тем, что все дороги, похоже, ведут к Путину", - сказала Пелоси журналистам, описывая вчерашнюю встречу в Белом доме, которая закончилась конфликтом и уходом демократов.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 02:09РИА Новости
Трамп заявил, что Пелоси вышла из себя на встрече с ним, а не наоборот
"Русские очень долго и безуспешно пытались получить плацдарм на Ближнем Востоке, и теперь президент дал им такую возможность, обратившись к ним за поддержкой в Сирии", - сказала Пелоси. Трамп не обращался к Москве за поддержкой, но заявил, что если Россия или кто-либо еще готов помогать сирийским курдам обороняться против Турции, он не против.
"Русские также получали выгоду от любой задержки в помощи или одобрении США в отношении Украины. Опять же, Путин получает выгоду. Русские и Путин получили выгоду, когда президент усомнился в нашей приверженности НАТО", - добавила Пелоси.
Спикер уже раньше заявляла, что "все дороги ведут к Путину". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что это "очевидная для всех паранойя".
Президент США Дональд Трамп во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
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Трамп обозвал Пелоси третьесортным политиком, заявил лидер демократов Шумер
Демократы на протяжении долгого времени расследовали предполагаемые связи Трампа с Россией, но ничего не добились. Спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. Мюллер завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве в выборы. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
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Нэнси ПелосиДональд ТрампВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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