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РИА Новости
Война в Сирии

ЕП призвал приостановить переговоры о вступлении Турции в Евросоюз

18:34 17.10.2019 (обновлено: 20:43 17.10.2019)
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© AP Photo / Lefteris PitarakisОбстрел сирийской территории турецкими силами. 9 октября 2019
Обстрел сирийской территории турецкими силами. 9 октября 2019
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Обстрел сирийской территории турецкими силами. 9 октября 2019
БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. ЕС должен принять экономические санкции против Турции, чтобы остановить военную операцию в Сирии, а также приостановить переговоры с Анкарой о вступлении, заявил в четверг перед началом саммита ЕС спикер Европарламента Давид Сассоли.
"Мы безоговорочно осуждаем военные действия Турции на северо-востоке Сирии. Это представляет собой грубое нарушение международного права, подрывает стабильность и безопасность региона в целом", - заявил он журналистам в Брюсселе.
По его словам, "идет военная операция, настоящая военная агрессия". "Считаю, что ЕС может многое сделать. Это должно происходить через экономическую сферу, более строгие санкции, чем те меры, которые были объявлены в последние дни. Одновременно нужно принимать дипломатические меры", - заявил журналистам Сассоли.
По его мнению, в частности, нужно принять эмбарго в отношении уже действующих контрактов на поставку оружия Анкаре, тогда как главы МИД стран ЕС ранее согласовали лишь координацию решений по новым контрактам.
"Мы приветствуем решение о координации национальных эмбарго на будущие продажи оружия Турции, но рассматриваем это как только первый шаг. Наш долг - направить недвусмысленный сигнал, содействуя введению совместного эмбарго ЕС не только на будущие поставки оружия, но и на те, которые уже осуществляются", - отметил он.
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Он также призвал приостановить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС. "Европарламент высказывал свою позицию, этот процесс должен быть приостановлен", - заявил он, говоря о возможных мерах в отношении Турции.
"Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы остановить этот акт агрессии и выступить с инициативой, которая могла бы быть реализована в рамках НАТО и представлена Совету Безопасности ООН", - заключил он.
Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, ряд стран осудил действия Анкары.
В понедельник главы МИД стран ЕС приняли заявление, согласно которому Евросоюз договорился координировать политику по поставкам оружия Турции с учетом уже принятых рядом стран решений прекратить выдачу лицензий и продажу вооружений, однако не ввел оружейное эмбарго, поскольку Турция состоит в НАТО.
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииДавид СассолиВойна в СирииЕвропейский парламентНАТОЕвросоюзТурцияСирияВ мире
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