АТОР: Финляндия с 2020 года будет выдавать россиянам пятилетние мультивизы

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Финляндия с 2020 года будет оформлять россиянам пятилетние визы, если за последние три года у туриста уже была оформлена финская двухлетняя виза, которая использовалась без нарушений, Финляндия с 2020 года будет оформлять россиянам пятилетние визы, если за последние три года у туриста уже была оформлена финская двухлетняя виза, которая использовалась без нарушений, сообщает АТОР.

В ближайшие месяцы финское Генконсульство введет два новшества. С 11 ноября 2019 года в финской визе появится новая визовая марка или визовая наклейка, а со 2 февраля 2020 года вступает в силу новый визовый кодекс ЕС, в рамках которого страны Евросоюза могут выдавать россиянам более "длинные" визы.

Как заявила на встрече с туроператорами в Санкт-Петербурге начальник визового отдела Аннели Нуммелин, Генконсульство Финляндии начнет оформлять многократные визы сроком на пять лет. Их могут получить заявители, у которых уже была оформлена за последние три года финская двухлетняя виза, и она "была использована по всем правилам без нарушений".

Сейчас право на пятилетнюю визу Финляндии имеют сотрудники национальных и региональных правительств и парламентов, члены верховных судов, их супруги и несовершеннолетние дети, а также супруги и дети лиц, у которых помимо российского есть гражданство Евросоюза.

Ранее, с 1 сентября Финляндия начала запрашивать у россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу все подтверждающие документы, как того требуют директивы Евросоюза, включая план поездки и подтверждение финансовой состоятельности заявителя.

Как рассказала Аннели Нуммелин, это нововведение спровоцировало лавину визовых обращений в первые восемь месяцев текущего года: количество заявлений в августе превысило аналогичный показатель прошлого года на 150%. Из-за этого дипмиссия испытывала "очень большие трудности в соблюдении графика выдачи виз". За первые девять месяцев 2019 года петербургское консульство оформило почти столько же виз (535 тысяч), как за весь прошлый года (почти 545 тысяч).

Начальник визового отдела предупредила, что следующий пиковый период обращений ожидается перед новогодними праздниками, и всем, кто планирует обращаться за разрешением на въезд, нужно сделать это заблаговременно.