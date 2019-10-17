Лукашевич обвинил Киев в попытках уклониться от "формулы Штайнмайера"

ВЕНА, 17 окт - РИА Новости. Украинские власти выдумывают дополнительные условия, чтобы в конечном итоге уклониться от выполнения "формулы Штайнмайера" по Донбассу, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Ранее контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли акции протеста против согласования "формулы Штайнмайера".
Вчера, 11:49Сказано в эфиреПолитолог о позиции Киева по Донбассу: власти "сели на шпагат"Экс-глава Рады Андрей Парубий заявил, что между командой президента Владимира Зеленского и западными партнерами Украины существуют договоренности по Донбассу. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов прокомментировал это заявление.
По словам российского постпреда, предыдущие власти Украины полноценно не выполнили ни одного политического обязательства, предусмотренного минскими соглашениями: не обеспечено законодательное закрепление особого статуса Донбасса на постоянной основе, не проведена конституционная реформа с новыми элементами по децентрализации, с Донецком и Луганском не согласованы модальности местных выборов, не решены вопросы амнистии.
"Переняв "эстафету", новые украинские власти, похоже, действуют по принципу "шаг вперед – два назад". То согласовывают "формулу Штайнмайера", то заявляют, что будут решать судьбу Донбасса без учета мнения его представителей. Видим, как под давлением радикалов власти в Киеве начинают выдумывать дополнительные условия, чтобы, в конечном счете, уклониться от имплементации этой формулы", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.