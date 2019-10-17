Лукашевич обвинил Киев в попытках уклониться от "формулы Штайнмайера"

ВЕНА, 17 окт - РИА Новости. Украинские власти выдумывают дополнительные условия, чтобы в конечном итоге уклониться от выполнения "формулы Штайнмайера" по Донбассу, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Ранее контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли акции протеста против согласования "формулы Штайнмайера".

По словам российского постпреда, предыдущие власти Украины полноценно не выполнили ни одного политического обязательства, предусмотренного минскими соглашениями: не обеспечено законодательное закрепление особого статуса Донбасса на постоянной основе, не проведена конституционная реформа с новыми элементами по децентрализации, с Донецком и Луганском не согласованы модальности местных выборов, не решены вопросы амнистии.