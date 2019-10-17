Задержанный экс-замсекретаря СНБО Украины объявил голодовку

"Гладковский называет незаконным его задержание и в знак протеста против произвола правоохранительных органов объявляет голодовку. По его словам, никаких ограничений на выезд за границу никогда не было. Повесток с вызовами на допрос или проведения следственных действий не направлялось. Он все время сотрудничал с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины, давая показания и необходимые пояснения", - говорится в сообщении пресс-службы.