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РИА Новости

Задержанный экс-замсекретаря СНБО Украины объявил голодовку

18:31 17.10.2019
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© Фото : сайт президента УкаиныБывший первым заместителем секретаря СНБО Украины Олег Гладковский
Бывший первым заместителем секретаря СНБО Украины Олег Гладковский
© Фото : сайт президента Укаины
Бывший первым заместителем секретаря СНБО Украины Олег Гладковский. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Бывший первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский, задержанный в четверг сотрудниками антикоррупционного бюро, объявил голодовку, сообщила пресс-служба корпорации "Богдан-Моторс", президентом которой он является.
В четверг интернет-издание "Украинская правда" сообщило, что Гладковский пытался выехать из страны, его задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро. В ведомстве подтвердили задержание Гладковского.
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"Гладковский называет незаконным его задержание и в знак протеста против произвола правоохранительных органов объявляет голодовку. По его словам, никаких ограничений на выезд за границу никогда не было. Повесток с вызовами на допрос или проведения следственных действий не направлялось. Он все время сотрудничал с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины, давая показания и необходимые пояснения", - говорится в сообщении пресс-службы.
Гладковский отметил, что он "десятки раз вылетал за границу для участия в переговорах с бизнес-партнерами и всегда возвращался на Украину".
Ранее команда журналистских расследований Bihus.info опубликовала информацию о хищениях в оборонной сфере Украины. По данным журналистов, сын бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили с территории РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом было получено от "Укроборонпрома" более 9,2 миллиона долларов.
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