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РИА Новости
Культура

Мединский прокомментировал планы по закрытию киноцентра "Соловей"

18:30 17.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание киноцентра "Соловей" на Красной Пресне в Москве
Здание киноцентра Соловей на Красной Пресне в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Здание киноцентра "Соловей" на Красной Пресне в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский, комментируя судьбу киноцентра "Соловей", заявил, что ему не хотелось бы, чтобы в центре Москвы закрывались известные киноплощадки, однако переадресовал этот вопрос в мэрию города.
"К Сергею Семеновичу (Собянину) вопрос... Конечно, с точки зрения киноотрасли нам бы очень не хотелось, чтобы авторитетные и известные, любимые москвичами киноплощадки закрывались, тем более в центре Москвы, тем более, такой замечательный киноцентр "Соловей", где показывают не только коммерческое кино, но и много показывают авторского кино, ретро-кино", - сказал журналистам Мединский.
Он добавил, что дальнейшая судьба инвестпроекта ему неизвестна, как и то, сохранится ли там киноцентр. "Я не знаю, вопрос к московским властям", - сказал министр.
Ранее стало известно, что кинотеатр "Соловей" на Дружинниковской улице в Москве закроется 15 ноября, отмечалось, что возможен снос здания. Как отмечалось ранее в СМИ, владелец планировал на месте кинотеатра строительство апартаментов общей площадью свыше 80 тысяч квадратных метров.
Киноцентр на Красной Пресне построили в 1989 году для всесоюзного творческого объединения "Киноцентр" на средства Союза кинематографистов СССР. Позднее здание перешло в собственность АО "Киноцентр", учрежденное союзами кинематографистов ряда бывших республик СССР. Одним из основных учредителей был Союз кинематографистов России, представитель которого, однако, заявил "Ведомостям", что организация несколько лет назад вышла из уставного капитала АО.
Кирилл Разлогов
13 ноября 2018, 18:03РИА Недвижимость
Разлогов назвал перестройку киноцентра "Соловей" исчезновением легендыПерестройка здания киноцентра "Соловей" на Красной Пресне – это исчезновение легенды, напоминания о величии Всесоюзного бюро пропаганды киноискусства СССР, считает киновед Кирилл Разлогов.
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КультураВладимир МединскийСергей СобянинМоскваРоссияОбщество
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