Мединский прокомментировал планы по закрытию киноцентра "Соловей"

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский, комментируя судьбу киноцентра "Соловей", заявил, что ему не хотелось бы, чтобы в центре Москвы закрывались известные киноплощадки, однако переадресовал этот вопрос в мэрию города.

"К Сергею Семеновичу (Собянину) вопрос... Конечно, с точки зрения киноотрасли нам бы очень не хотелось, чтобы авторитетные и известные, любимые москвичами киноплощадки закрывались, тем более в центре Москвы, тем более, такой замечательный киноцентр "Соловей", где показывают не только коммерческое кино, но и много показывают авторского кино, ретро-кино", - сказал журналистам Мединский.

Он добавил, что дальнейшая судьба инвестпроекта ему неизвестна, как и то, сохранится ли там киноцентр. "Я не знаю, вопрос к московским властям", - сказал министр.

Ранее стало известно, что кинотеатр "Соловей" на Дружинниковской улице в Москве закроется 15 ноября, отмечалось, что возможен снос здания. Как отмечалось ранее в СМИ, владелец планировал на месте кинотеатра строительство апартаментов общей площадью свыше 80 тысяч квадратных метров.