Прямой скоростной поезд будет курсировать между Пермью и Екатеринбургом

Весной министр транспорта Пермского края Николай Уханов заявил, что краевые власти обсуждают с правительством Свердловской области возможность восстановления прямого железнодорожного сообщения между городами Пермь и Екатеринбург с использованием подвижного состава ЭС2П "Ласточка" и организацией минимального количества остановок (ст. Кунгур, Шамары, Первоуральск).

"В декабре текущего года электропоездами "Ласточка" будет открыто прямое сообщение между городами Пермь и Екатеринбург", - сказал в четверг Панов.

Ранее в министерстве транспорта Пермского края РИА Новости пояснили, что в комплектацию состава могут войти пять вагонов: один вагон с купе бизнес-класса, два вагона туристического класса и два стандартных вагона. Стоимость билета в вагоне класса "Стандарт", как ожидается, должна составить 660 рублей, места бизнес-класса - 1045 рублей, места в вагоне туристического класса - 825 рублей. При этом время электропоезда в пути составит 5 часов.