Европарламент готов оперативно рассмотреть обновленное соглашение по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости, Мария Князева. Европарламент готов рассмотреть обновленное соглашение по Brexit так, чтобы успеть до назначенной сейчас даты выхода Великобритании из ЕС - 31 октября, заявил глава ЕП Давид Сассоли.
"Мы готовы. У нас будет финальное слово, если хотите", - сказал Сассоли на пресс-конференции.
Вчера, 17:21Сказано в эфиреПолитолог: сделка по Brexit согласована, но есть загвоздка Британский премьер Борис Джонсон согласовал с ЕС сделку по Brexit. В эфире радио Sputnik политолог Наталья Еремина оценила вклад политика в консенсус по договоренности и объяснила, почему он все же не может быть спокоен за свое политической будущее.
Он напомнил, что обновленную договоренность в четверг оценивает саммит глав государств ЕС, которые остаются в союзе. На субботу намечено рассмотрение сделки в парламенте Великобритании, затем оно поступит, если будет одобрено, на ратификацию в Европарламент.
"Мы готовы исполнить наши обязанности, - проанализировать текст и провести необходимые процедуры, чтобы уложиться во временные рамки", - заявил Сассоли.
В четверг стало известно, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по выходу страны из союза (Brexit) перед саммитом глав государств ЕС.