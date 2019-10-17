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РИА Новости

Европарламент готов оперативно рассмотреть обновленное соглашение по Brexit

18:21 17.10.2019
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© Vincent KesslerГлава Европарламента Давид Сассоли
Глава Европарламента Давид Сассоли
© Vincent Kessler
Глава Европарламента Давид Сассоли. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости, Мария Князева. Европарламент готов рассмотреть обновленное соглашение по Brexit так, чтобы успеть до назначенной сейчас даты выхода Великобритании из ЕС - 31 октября, заявил глава ЕП Давид Сассоли.
"Мы готовы. У нас будет финальное слово, если хотите", - сказал Сассоли на пресс-конференции.
Участники акции сторонников Brexit в Брюсселе, где проходит саммит ЕС
Вчера, 17:21Сказано в эфире
Политолог: сделка по Brexit согласована, но есть загвоздка Британский премьер Борис Джонсон согласовал с ЕС сделку по Brexit. В эфире радио Sputnik политолог Наталья Еремина оценила вклад политика в консенсус по договоренности и объяснила, почему он все же не может быть спокоен за свое политической будущее.
Он напомнил, что обновленную договоренность в четверг оценивает саммит глав государств ЕС, которые остаются в союзе. На субботу намечено рассмотрение сделки в парламенте Великобритании, затем оно поступит, если будет одобрено, на ратификацию в Европарламент.
"Мы готовы исполнить наши обязанности, - проанализировать текст и провести необходимые процедуры, чтобы уложиться во временные рамки", - заявил Сассоли.
В четверг стало известно, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по выходу страны из союза (Brexit) перед саммитом глав государств ЕС.
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Давид СассолиВыход Британии из ЕвросоюзаBrexitБрюссельЕвропейский парламентЕвросоюзВеликобританияВ мире
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