Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T18:14Z
https://ria.ru/20191017/1559909211.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155990/40/1559904025_0:0:3041:1712_1036x0_80_0_0_be2fbb0794243339efbf665fddb1db94.jpg
РИА Новости

На встрече Путина с выпускниками ВГИКа решили вопрос о будущем ректора

18:14 17.10.2019
575
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Вопрос с продлением срока полномочий ректора Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), был решен на встрече президента РФ Владимира Путина с выдающимися выпускниками ВГИКа.
Режиссер Владимир Фокин на встрече с Путиным попросил решить вопрос с будущим нынешнего ректора ВГИКА Владимира Малышева. Он пояснил, что, согласно существующему законодательству, ректор должен в 70 лет покинуть свой пост. Малышеву исполнится 70 лет в ноябре этого года.
"Когда принимался этот закон, он принимался с ясным осознанием того, что нужно, чтобы была возможность расти по службе людям, которые этого возраста еще не достигли. Но, наверное, существуют какие-то исключения", сказал президент.
Он поинтересовался, потребуется ли ему вносить отдельный закон для решения этой проблемы.
"Вы знаете, как хорошо я отношусь к Владимиру Сергеевичу (Малышеву), он участвовал в избирательной кампании даже 2012-го года, я ему за это очень благодарен, и 2018-го, да. Давайте мы подумаем, но что это будет означать? Это будет означать изменение закона в персональном порядке, да?" - уточнил Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Вчера, 18:09РИА Новости
Путин попросил ректора ВГИК "раскошелиться на суточные" преподавателям
В свою очередь министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что после 65 лет ректор не может идти на новые выборы на пятилетний срок, но может пролонгироваться бесконечно из года в год решением министра как исполняющего обязанности ректора, либо перейти на должность президента.
"Вопрос решен", - сказал президент.
710103
Обсудить 0
Владимир МалышевВГИКВладимир МединскийВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Путин попросил ректора ВГИК "раскошелиться на суточные" преподавателям
РИА
Новости
Итоговое сочинение в российских школах
ФИПИ опубликовал рекомендации по подготовке к итоговому сочинению в школах
Подготовка к обеду в старшей группе детского сада
Подмосковные власти назвали среднюю зарплату детских педагогов в 2020 году
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Путину вручили медаль к 100-летию ВГИКа
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Путин оценил идею создания съемочной студии на базе арт-кластера в Крыму
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
Путин: ВГИК получит право вырабатывать собственные стандарты образования
Министр культуры РФ Владимир Мединский на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 17 апреля 2019
Мединский призвал усилить систему господдержки киноиндустрии
LIVE: Встреча Владимира Путина с выдающимися выпускниками ВГИКа
Путин на встрече с выдающимися выпускниками ВГИКа. Прямая трансляция
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Путин пообещал подумать о бесплатном втором высшем для будущих режиссеров
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Путин назвал влияние специалистов ВГИКа за рубежом мягкой силой России
Ученики начальных классов
Власти региона взяли на контроль ситуацию с избиением школьницы на Сахалине
Здание киноцентра Соловей на Красной Пресне в Москве
Мединский прокомментировал планы по закрытию киноцентра "Соловей"
Сергей Жигунов во время выступления на фестивале Утро Родины. 8 марта 2018
СМИ: у Сергея Жигунова отобрали квартиру
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:35Киев принял все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
10:34Косачев назвал соглашение США и Турции по Сирии событием со знаком плюс
10:30В Минприроды подтвердили происхождение подаренных Путиным кречетов
10:28Прокуратура проверит московское СИЗО после отравления арестантов
10:28В Красноярске ребенок отравился угарным газом при пожаре в жилом доме
10:26Суд оставил под стражей директора хабаровского лагеря, где погибли дети
10:25Золотов положительно оценил совместные российско-китайские учения
10:24В Приморье будут судить мужчину, избившего до смерти младенца
10:23СМИ: более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
10:17В Братске шесть человек остаются в больнице после отравления шаурмой
10:15На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины
10:13В Ленобласти начался судебный процесс по делу банды "лжеполицейских"
10:11СК раскрыл детали гибели актера Марьянова в реабилитационном центре
10:03Посольство ответило губернатору Токио, предложившей провести ОИ на Курилах
10:03На Украине прогремел взрыв на промышленном предприятии
10:02Главу "Альянса врачей" оштрафовали после скандала в курганском диспансере
10:01В Бейруте начались столкновения протестующих против налогов с полицией
09:57В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку
09:54Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44В Красноярске локализовали пожар в шахте лифта жилого дома
Лента новостейМолния