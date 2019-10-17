На встрече Путина с выпускниками ВГИКа решили вопрос о будущем ректора

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Вопрос с продлением срока полномочий ректора Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), был решен на встрече президента РФ Владимира Путина с выдающимися выпускниками ВГИКа.

Режиссер Владимир Фокин на встрече с Путиным попросил решить вопрос с будущим нынешнего ректора ВГИКА Владимира Малышева. Он пояснил, что, согласно существующему законодательству, ректор должен в 70 лет покинуть свой пост. Малышеву исполнится 70 лет в ноябре этого года.

"Когда принимался этот закон, он принимался с ясным осознанием того, что нужно, чтобы была возможность расти по службе людям, которые этого возраста еще не достигли. Но, наверное, существуют какие-то исключения", сказал президент.

Он поинтересовался, потребуется ли ему вносить отдельный закон для решения этой проблемы.

"Вы знаете, как хорошо я отношусь к Владимиру Сергеевичу (Малышеву), он участвовал в избирательной кампании даже 2012-го года, я ему за это очень благодарен, и 2018-го, да. Давайте мы подумаем, но что это будет означать? Это будет означать изменение закона в персональном порядке, да?" - уточнил Путин.

В свою очередь министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что после 65 лет ректор не может идти на новые выборы на пятилетний срок, но может пролонгироваться бесконечно из года в год решением министра как исполняющего обязанности ректора, либо перейти на должность президента.