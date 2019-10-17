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РИА Новости

Путин попросил ректора ВГИК "раскошелиться на суточные" преподавателям

18:09 17.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил ректора Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) Владимира Малышева "раскошелиться на суточные" для мастеров, проводящих отбор в мастерские.
На встрече президента с выдающимися выпускниками ВГИК имени С.А. Герасимова к нему обратился режиссер Джаник Файзиев. Он рассказал Путину, что мастеру, набирающему группу, важно лично проводить отбор будущих студентов.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
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"Вы меня спрашиваете разрешения? Я - за. Я не понимаю, в чем проблема", - сказал Путин.
Файзиев уточнил, что сейчас "конкретно этот нюанс не учитывается".
"Попросим Владимира Сергеевича. Владимир Сергеевич, раскошельтесь, пожалуйста, на суточные. Я думаю, что это правильно. Конечно, на месте нужно все это отбирать", - добавил Путин.
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ВГИКВладимир ПутинРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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