Путин попросил ректора ВГИК "раскошелиться на суточные" преподавателям

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил ректора Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) Владимира Малышева "раскошелиться на суточные" для мастеров, проводящих отбор в мастерские.
На встрече президента с выдающимися выпускниками ВГИК имени С.А. Герасимова к нему обратился режиссер Джаник Файзиев. Он рассказал Путину, что мастеру, набирающему группу, важно лично проводить отбор будущих студентов.
"Вы меня спрашиваете разрешения? Я - за. Я не понимаю, в чем проблема", - сказал Путин.
Файзиев уточнил, что сейчас "конкретно этот нюанс не учитывается".
"Попросим Владимира Сергеевича. Владимир Сергеевич, раскошельтесь, пожалуйста, на суточные. Я думаю, что это правильно. Конечно, на месте нужно все это отбирать", - добавил Путин.