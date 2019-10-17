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РИА Новости
Медиавойны

Главред RT France заявила о дискриминации со стороны французских властей

18:07 17.10.2019
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© RTСтудия телеканала RT France
Студия телеканала RT France
© RT
Студия телеканала RT France. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. RT France, несмотря на наличие лицензии и соблюдение всех правил работы, постоянно подвергается проверкам и дискриминации на территории Франции, заявила президент и главный редактор телеканала Ксения Федорова.
"Наш телеканал осуществляет деятельность на территории Франции при наличии лицензии. Несмотря на то, что мы работаем по всем правилам, работа нашего канала постоянно подвергается не только проверкам, но и жесткой дискриминации. Мы не получаем аккредитации на мероприятия, организованные МИДом Франции, политики от правящей партии отказываются приходить к нам в студию. Журналистские профсоюзы уже публично осудили подобное отношение к RT France", - рассказала Федорова на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ.
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Она отметила, что недавно во Франции был принят закон, который неофициально называют "законом против RT France". По нему СМИ, попавшее под подозрение о контроле или влиянии иностранного государства, могут лишить лицензии, если оно якобы посягает на основополагающие интересы нации.
"Мы стали свидетелем дискриминации нашего СМИ несмотря на то, что по всем параметрам мы являемся таким же французским каналом, как остальные. Мы не имеем доступа к информации, это достаточно беспрецедентной случай. Уже два года мы вещаем, и два года не имеем доступа ни к министерству юстиций, ни к министерству обороны, ни к министерству иностранных дел. Наши журналисты считаются персонами нон грата. Зато когда происходят официальные мероприятия с участием российского президента, мы неожиданным образом получаем аккредитацию", - отметила Федорова.
Глава думской комиссии по расследованию случаев вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев по окончании доклада попросил Федорову передать материалы, чтобы сформировать окончательную позицию.
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ извне была создана на внеочередном заседании Совета ГД в августе, вскоре после заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она сообщила, что Москва доведет до руководителей США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в российской столице.
Офис телеканала RT France в Париже
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