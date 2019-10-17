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РИА Новости
Культура

Путин пообещал подумать о бесплатном втором высшем для будущих режиссеров

18:06 17.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал подумать о том, чтобы желающие стать драматургами или режиссерами могли бесплатно получить второе высшее образование.
"По поводу второго высшего бесплатно - я услышал, что вы сказали. Мы этот вопросы решим. Решим его или путем увеличения количества грантов, существенного увеличения, или снятием этих ограничений по второму высшему бесплатно", - сказал Путин на встрече с выдающимися выпускниками ВГИК им. С.А. Герасимова, отвечая одному из участников дискуссии.
"Есть опасение в правительстве. Какое? Что стоит открыть эту форточку только для одной отрасли, сразу по всем остальным отраслям будет то же самое, включая образование, здравоохранение и так далее, и так далее. Но я не могу с вами не согласиться в том, что вот по некоторым направлениям вот такие, которые вы сейчас обозначили, имеется в виду, там: режиссура, драматургия, - конечно, это все-таки особые вещи, к этому нельзя подходить общей меркой", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
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