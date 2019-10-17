Путину вручили медаль к 100-летию ВГИКа

В четверг глава государства посетил ВГИК, поздравил вуз с юбилеем - в этом году он отмечает свое столетие, и встретился с выдающимися выпускниками института кинематографии.

"Не могу не выполнить поручение ученого совета. Учреждена ВГИКом памятная медаль "Столетие ВГИКа". Вы всех награждаете, и нас в том числе. Позвольте от вгиковцев памятную медаль вручить вам", - сказал ректор института Владимир Малышев, передавая Путину медаль и удостоверение к ней.