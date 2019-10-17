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РИА Новости
Культура

Путину вручили медаль к 100-летию ВГИКа

18:01 17.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил памятную медаль к 100-летию Всероссийского государственного института кинематографии.
В четверг глава государства посетил ВГИК, поздравил вуз с юбилеем - в этом году он отмечает свое столетие, и встретился с выдающимися выпускниками института кинематографии.
"Не могу не выполнить поручение ученого совета. Учреждена ВГИКом памятная медаль "Столетие ВГИКа". Вы всех награждаете, и нас в том числе. Позвольте от вгиковцев памятную медаль вручить вам", - сказал ректор института Владимир Малышев, передавая Путину медаль и удостоверение к ней.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
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КультураВладимир МалышевВГИКВладимир ПутинМосква
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