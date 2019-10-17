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РИА Новости
Религия и мировоззрение

РПЦ может запретить паломничество в епархии ЭПЦ из-за решения по Украине

18:01 17.10.2019
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© РИА Новости / Татьяна Чухрова / Перейти в фотобанкСалоники
Салоники
© РИА Новости / Татьяна Чухрова
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Салоники. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Русская православная церковь планирует запретить своей пастве по всему миру совершать паломничества в те епархии Элладской православной церкви (ЭПЦ), чьи правящие архиереи признают "новую церковь" Украины, говорится в заявлении Синода РПЦ.
Синод Русской православной церкви постановил прекратить молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской церкви, которые "вступили или вступят в таковое общение" с представителями украинских раскольничьих структур. Кроме того, синод уполномочил патриарха Кирилла не поминать предстоятеля ЭПЦ архиепископа Иеронима на богослужениях, если тот признает "новую церковь" Украины и ее главу Епифания Думенко и станет молиться за него на службах.
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"Мы не благословляем совершение паломнических поездок в епархии, управляемые означенными архиереями. Соответствующая информация будет широко распространена среди паломнических и туристических организаций стран, составляющих каноническую территорию нашей церкви", - постановил Синод РПЦ.
Элладская православная церковь (ЭПЦ) - одна из древних христианских церквей: первые общины верующих в Ахаии и Македонии основал апостол Павел. Элладская Церковь получила автокефалию от Константинопольского патриархата в 1850 году. Каноническая территория ЭПЦ — Греция. ЭПЦ — одна из крупнейших поместных православных церквей, состоит из одной архиепископии и 77 митрополий – это, по данным сайта РПЦ, 200 монастырей и около 8 миллионов прихожан. Предстоятель Элладской православной церкви - блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II. На территории Элладской церкви находится ряд значимых для всего православного мира святынь, в числе которых мощи Спиридона Тримифунтского и Димитрия Солунского, часть Пояса Богородицы и реликвии легендарных наскальных монастырей Метеоры.
Элладская православная церковь (ЭПЦ) 12 октября признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию в православном мире по своему усмотрению. В докладе главы ЭПЦ архиепископа Иеронима содержится рекомендация признать "новую церковь" Украины. В частности, в нем отмечается, что "церковь Украины всегда оставалась в канонической церковной юрисдикции Вселенского Патриархата", несмотря на 300 лет ее официального всеми признания в составе РПЦ, и что признание церкви из раскольников есть обстоятельство, "особенно полезное для православной церкви и ценное для укрепления отношений между церквями Великой России и Украины".
Официальное оглашение итогов Архиерейского собора Элладской церкви в Греции
12 октября, 16:40Религия и мировоззрение
РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви по автокефалии Украины
Итоги собора Элладской церкви вызвали неоднозначную реакцию в самой ЭПЦ. Так, два греческих митрополита - Серафим Кифирский и Серафим Пирейский – заявили, что Архиерейский собор не принимал решения о признании автокефалии "новой церкви" Украины из-за отсутствия голосования по этому вопросу, несмотря на официальное заявление по его итогам, и назвали решения собора недействительными. Серафим Пирейский заявил также о невозможности предоставления "автокекфалии" раскольникам. В греческой церкви 81 митрополит, из них 69 присутствовали на соборе, а в обсуждении участвовали только 33.
"Новая церковь" Украины - раскольническая структура, созданная по инициативе бывшего президента страны Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея. Она была образована путем слияния двух других раскольнических церквей, действовавших на Украине, в декабре 2018 года. Главой новой неканонической церковной структуры стал "митрополит" Епифаний Думенко. А 6 января 2019 года эта "новая церковь" получила от участвовавшего в ее создании Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" - церковный документ, якобы легализующий ее "независимое" существование в православном мире.
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Религия и мировоззрениеЕпифаний ДуменкоСитуация вокруг УПЦЭлладская православная церковьРусская православная церковьГрецияРоссияУкраинаВ мире
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