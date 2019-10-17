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РИА Новости

В ЕП надеются, что британский парламент ратифицирует новую сделку по Brexit

18:01 17.10.2019 (обновлено: 18:14 17.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Дворца Европы в Страсбурге
Здание Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Здание Дворца Европы в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости, Мария Князева. Глава Европарламента Давид Сассоли выразил надежду, что обновлённая сделка по Brexit пройдёт ратификацию в парламенте Великобритании, без чего она не может вступить в силу.
"Я надеюсь, что соглашение будет ратифицировано", - заявил он на пресс-конференции.
Предыдущий вариант договоренности был трижды отклонён британскими депутатами. Рассмотрение ими обновлённой сделки намечено на субботу, а дата отделения Соединённого Королевства от ЕС назначена пока на 31 октября.
В четверг стало известно, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по выходу страны из союза (Brexit) перед саммитом глав государств ЕС.
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Давид СассолиВыход Британии из ЕвросоюзаЕвропейский парламентЕвросоюзВеликобританияВ мире
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