В ЕП надеются, что британский парламент ратифицирует новую сделку по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости, Мария Князева. Глава Европарламента Давид Сассоли выразил надежду, что обновлённая сделка по Brexit пройдёт ратификацию в парламенте Великобритании, без чего она не может вступить в силу.
"Я надеюсь, что соглашение будет ратифицировано", - заявил он на пресс-конференции.
Предыдущий вариант договоренности был трижды отклонён британскими депутатами. Рассмотрение ими обновлённой сделки намечено на субботу, а дата отделения Соединённого Королевства от ЕС назначена пока на 31 октября.
В четверг стало известно, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по выходу страны из союза (Brexit) перед саммитом глав государств ЕС.
Вчера, 17:21Сказано в эфиреПолитолог: сделка по Brexit согласована, но есть загвоздка Британский премьер Борис Джонсон согласовал с ЕС сделку по Brexit. В эфире радио Sputnik политолог Наталья Еремина оценила вклад политика в консенсус по договоренности и объяснила, почему он все же не может быть спокоен за свое политической будущее.