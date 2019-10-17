Путин оценил идею создания съемочной студии на базе арт-кластера в Крыму

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин счел хорошей идею создать съемочную студию на базе строящегося сейчас в Крыму стационарного образовательного центра форума "Таврида" и пообещал проработать этот вопрос.

В четверг он посетил Всероссийский государственный институт кинематографии, поздравил вуз с юбилеем - в этом году ВГИК отмечает столетие, и встретился с его выдающимися выпускниками. Во время беседы речь зашла об активном участии представителей института кинематографии в молодежном форуме "Таврида", который проходит в Крыму.

Один из участников встречи предложил внести изменения в проект создаваемого сейчас там центра - включить в него создание павильонов и определенной съемочной базы, чтобы там под покровительством ВГИКа или в качестве филиала вуза могла бы работать съемочная студия.

"То, что вы сейчас сказали, наверняка целесообразно. Вопрос, конечно, в удорожании этого проекта; это уже не просто коробка - строение какое-то, а оборудование и прочее. Но в целом, конечно, это идея хорошая. Давайте мы проработаем, посмотрим, что можно сделать", - сказал Путин в ответ.

Он упомянул также, что ранее озвучивалась идея возрождения Ялтинской киностудии.

"Но здесь, я согласен, иногда на голом месте, на зеленом поле лучше", - отметил президент.