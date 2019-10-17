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РИА Новости
Культура

Путин оценил идею создания съемочной студии на базе арт-кластера в Крыму

17:56 17.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин счел хорошей идею создать съемочную студию на базе строящегося сейчас в Крыму стационарного образовательного центра форума "Таврида" и пообещал проработать этот вопрос.
В четверг он посетил Всероссийский государственный институт кинематографии, поздравил вуз с юбилеем - в этом году ВГИК отмечает столетие, и встретился с его выдающимися выпускниками. Во время беседы речь зашла об активном участии представителей института кинематографии в молодежном форуме "Таврида", который проходит в Крыму.
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Один из участников встречи предложил внести изменения в проект создаваемого сейчас там центра - включить в него создание павильонов и определенной съемочной базы, чтобы там под покровительством ВГИКа или в качестве филиала вуза могла бы работать съемочная студия.
"То, что вы сейчас сказали, наверняка целесообразно. Вопрос, конечно, в удорожании этого проекта; это уже не просто коробка - строение какое-то, а оборудование и прочее. Но в целом, конечно, это идея хорошая. Давайте мы проработаем, посмотрим, что можно сделать", - сказал Путин в ответ.
Он упомянул также, что ранее озвучивалась идея возрождения Ялтинской киностудии.
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"Но здесь, я согласен, иногда на голом месте, на зеленом поле лучше", - отметил президент.
Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширился до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" (проходил с 20 по 26 августа). Также идет строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида" (окончание строительства планируется в 2022 году).
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