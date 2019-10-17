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РИА Новости
Культура

Путин пообещал проработать вопрос создания студии документального кино

17:49 17.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с выдающимися выпускниками ВГИКа обещал проработать вопрос о создании студии документального кино для молодых специалистов.
В четверг в ходе встречи к президенту обратилась София Гилеева, выпускница документальной мастерской 2015 года. По ее мнению, документальное кино "умирает" в РФ, в стране не производится качественных проектов. Гилеева попросила создать студию для молодых специалистов, которая будет заниматься всеми циклами производства.
"Это один большой вопрос, нужно, чтобы он был проработан, надо понять, как это может быть организовано, на какой базе, сколько это будет стоить. Найти источник. Я думаю, что это можно сделать, и даже целесообразно", - заявил президент.
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По его словам, дело не в тех людях, которые заканчивают ВГИК, а потом уходят в никуда.
"Дело в том, что по сути… это документалистика того, что происходит в стране, это открытие для миллионов людей важнейших этапов развития страны, (возможность - ред.) отметить для мира, что происходит у нас в стране вашим языком. Честно говоря, впервые слышу, что такая проблема остро стоит", - сказал Путин.
Он повторил, что эта тема должна быть проработана и подготовлена.
"Нельзя принять решение, при всем моем уважении, основываясь только на том, что вы так убедительно и эмоционально рассказывали. Проработать нужно сейчас и запустить как можно быстрее", - заключил президент.
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