Патрушев отметил стратегический характер партнерства России и Индии

БРАЗИЛИА, 17 окт - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече в четверг в Бразилиа с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом отметил стратегический характер партнерства двух стран.

Патрушев напомнил, что по итогам российско-индийского саммита на полях Восточного экономического форума в начале сентября был подписан солидный пакет соглашений, направленных на углубление двустороннего сотрудничества в различных областях, в том числе в сфере безопасности. "Это говорит о подлинно стратегическом характере двустороннего партнерства", - сказал секретарь Совбеза РФ.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин, Патрушев и Довал на встрече "обсудили вопросы взаимодействия России и Индии по линии правоохранительных органов и в сфере информационной безопасности".