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РИА Новости

Патрушев отметил стратегический характер партнерства России и Индии

17:49 17.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 февраля 2019
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БРАЗИЛИА, 17 окт - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече в четверг в Бразилиа с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом отметил стратегический характер партнерства двух стран.
Патрушев напомнил, что по итогам российско-индийского саммита на полях Восточного экономического форума в начале сентября был подписан солидный пакет соглашений, направленных на углубление двустороннего сотрудничества в различных областях, в том числе в сфере безопасности. "Это говорит о подлинно стратегическом характере двустороннего партнерства", - сказал секретарь Совбеза РФ.
Как сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин, Патрушев и Довал на встрече "обсудили вопросы взаимодействия России и Индии по линии правоохранительных органов и в сфере информационной безопасности".
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Секретарь Совбеза РФ находится в Бразилии с двухдневным визитом для участия в ежегодной встрече высоких представителей стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности, а также для проведения двусторонних российско-бразильских консультаций.
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Совет Безопасности РФРоссияИндияБезопасность
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