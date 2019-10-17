В аппарате Кузнецовой рассказали о работе по возвращению детей из Ирака

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Оформлены документы на 26 детей-россиян, находящихся в Ираке, их возвращение в Россию, предположительно, произойдет в ноябре, заявили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"Осталось комплект документов на четверых детей оформить, на 26 (документы) уже оформлены, они уже граждане России",- сказали в пресс-службе.

В аппарате детского омбудсмена отметили, что дети смогут вернуться сразу после решения иракского суда. Ожидается, что дети вернутся в Россию в ноябре.

"Сейчас все ближе эти даты... Осталось только решение иракского судьи по детям, все остальные готовы к возвращению. Мы можем сказать, что эта история завершена. Осталось дождаться решения суда Ирака. Мы рассчитываем, что ноябрь, наверное", - приводит пресс-служба слова Кузнецовой.