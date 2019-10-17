В аппарате Кузнецовой рассказали о работе по возвращению детей из Ирака

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Оформлены документы на 26 детей-россиян, находящихся в Ираке, их возвращение в Россию, предположительно, произойдет в ноябре, заявили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой.
"Осталось комплект документов на четверых детей оформить, на 26 (документы) уже оформлены, они уже граждане России",- сказали в пресс-службе.
В аппарате детского омбудсмена отметили, что дети смогут вернуться сразу после решения иракского суда. Ожидается, что дети вернутся в Россию в ноябре.
"Сейчас все ближе эти даты... Осталось только решение иракского судьи по детям, все остальные готовы к возвращению. Мы можем сказать, что эта история завершена. Осталось дождаться решения суда Ирака. Мы рассчитываем, что ноябрь, наверное", - приводит пресс-служба слова Кузнецовой.
В 2017 году при детском омбудсмене была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому с декабря 2018 года в Россию из Ирака были возвращены около 100 детей.