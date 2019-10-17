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РИА Новости

Против министра спорта Ставрополья возбудили дело о превышении полномочий

17:48 17.10.2019 (обновлено: 18:13 17.10.2019)
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Министр физической культуры и спорта Ставропольского края Роман Марков
Министр физической культуры и спорта Ставропольского края Роман Марков
ПЯТИГОРСК, 17 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против министра физической культуры и спорта Ставропольского края Романа Маркова, сообщает СК России.
Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2017 году чиновник незаконно допустил руководителя одной из фирм к подготовке технического задания и определению максимальной цены контракта для аукциона по закупке спортивного оборудования. Инвентарь приобретался для Ставропольского училища олимпийского резерва.
Впоследствии именно эта фирма выиграла аукцион и заключила госконтракт на более чем 14 миллионов рублей. Однако, как выяснили следователи, рыночная стоимость оборудования составила чуть более восьми миллионов, а остальные деньги были похищены.
Таким образом, ущерб государству составил более шести миллионов рублей.
Зал судебных заседаний
27 сентября, 13:00РИА Новости
Экс-мэра города в Липецкой области обвинили в превышении полномочий
Дело возбуждено по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка МВД, уточнили в Следственном комитете. Дома и на работе у Маркова прошли обыски, во время которых следователи изъяли документы, касающиеся этого контракта.
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Следственный комитет РФСтавропольский крайПроисшествия
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