Против министра спорта Ставрополья возбудили дело о превышении полномочий

ПЯТИГОРСК, 17 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против министра физической культуры и спорта Ставропольского края Романа Маркова, Следователи возбудили уголовное дело против министра физической культуры и спорта Ставропольского края Романа Маркова, сообщает СК России.

Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2017 году чиновник незаконно допустил руководителя одной из фирм к подготовке технического задания и определению максимальной цены контракта для аукциона по закупке спортивного оборудования. Инвентарь приобретался для Ставропольского училища олимпийского резерва.

Впоследствии именно эта фирма выиграла аукцион и заключила госконтракт на более чем 14 миллионов рублей. Однако, как выяснили следователи, рыночная стоимость оборудования составила чуть более восьми миллионов, а остальные деньги были похищены.

Таким образом, ущерб государству составил более шести миллионов рублей.