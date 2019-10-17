В Египте надеются, что решение по чартерам будет принято в ближайшее время

КАИР, 17 окт — РИА Новости, Маргарита Кислова. Российская сторона направила авиационным властям Египта новые предложения по возобновлению чартерного авиасообщения с курортами Хургады и Шарм-эш-Шейха, которые касаются мер безопасности в аэропортах и логистики, сообщил РИА Новости источник в Египетской компании по управлению аэропортами.

Замминистра транспорта России Александр Юрчик ранее сказал журналистам, что Египет предпринимает меры для возобновления чартерного авиасообщения, в частности, работает с новыми российскими предложениями, которые были переданы египетской стороне после последней проверки безопасности в аэропортах российскими экспертами.

"Есть новые российские предложения, изучение которых идет в настоящий момент, они касаются как мер безопасности, так и логистики", — подтвердил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что по возобновлению чартерного авиасообщения между российскими городами и Шарм-эш-Шейхом и Хургадой договоренность пока не достигнута.

По его словам, система обеспечения безопасности в египетских аэропортах соответствует международным стандартам, это подтверждают и иностранные специалисты, которые их осматривали. "Делегации по безопасности из разных стран, в том числе и из России, позитивно оценили меры безопасности в аэропортах Шарм-эш-Шейха и Хургады", — сказал собеседник агентства.

"Мы рассчитываем на принятие решения о возобновлении авиасообщения с курортами в ближайшее время, особенно учитывая, что скоро начинается зимний туристический сезон", — заключил собеседник агентства.