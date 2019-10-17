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РИА Новости

Сотруднице банка в Уфе предъявили обвинение в хищении 43 миллионов рублей

17:41 17.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Российские рубли. Архивное фото
УФА, 17 окт - РИА Новости. Ленинский районный суд Уфы по делу о хищении 43 миллионов рублей поместил под домашний арест сотрудницу банка, а ещё одной подозреваемой продлил меру пресечения, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
"В Уфе подозреваемой в хищении более 43 миллионов рублей из банка предъявили обвинение, ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в Ленинском районном суде", - сообщает башкирская полиция.
Отмечается, что ее сообщнице, которая была арестована ранее, суд продлил домашний арест.
Ранее сообщалось, что уфимка, 1980 года рождения, работая управляющим дополнительного офиса коммерческого учреждения, в период с января 2017 по июль 2019 года совместно с другой сотрудницей финансово-кредитной организации неоднократно присваивала деньги из кассы. В целях сокрытия недостач управляющая офисом и ее предполагаемая сообщница оформляли закрытие вкладов клиентов. Таким образом, были закрыты счета более 50 вкладчиков.
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"Следствие продолжает устанавливать потерпевших от противоправных действий сотрудников офиса банка, расположенного на улице Первомайской, дом 66, и рекомендует вкладчикам проверить состояние своего банковского счёта. В случае выявления признаков незаконных действий с вашими денежными средствами, вы можете обратиться в ближайшее отделение полиции", - говорится в сообщении МВД по Башкирии.
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