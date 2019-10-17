Сотруднице банка в Уфе предъявили обвинение в хищении 43 миллионов рублей

УФА, 17 окт - РИА Новости. Ленинский районный суд Уфы по делу о хищении 43 миллионов рублей поместил под домашний арест сотрудницу банка, а ещё одной подозреваемой продлил меру пресечения, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

"В Уфе подозреваемой в хищении более 43 миллионов рублей из банка предъявили обвинение, ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в Ленинском районном суде", - сообщает башкирская полиция.

Отмечается, что ее сообщнице, которая была арестована ранее, суд продлил домашний арест.

Ранее сообщалось, что уфимка, 1980 года рождения, работая управляющим дополнительного офиса коммерческого учреждения, в период с января 2017 по июль 2019 года совместно с другой сотрудницей финансово-кредитной организации неоднократно присваивала деньги из кассы. В целях сокрытия недостач управляющая офисом и ее предполагаемая сообщница оформляли закрытие вкладов клиентов. Таким образом, были закрыты счета более 50 вкладчиков.