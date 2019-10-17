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РИА Новости

Во Владивостоке два человека погибли в ДТП

17:41 17.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости. Два человека погибли, один пострадал в результате ночной аварии во Владивостоке: водитель и пассажиры были пьяны, сообщил представитель отдела ГИБДД Управления МВД РФ по городу Владивостоку.
"Прошедшей ночью в аварии в районе улицы Садгородская во Владивостоке два человека погибли, один пострадал. Автомобиль Toyota Mark II, двигаясь со стороны улицы Мысовая в направлении Садгородской, совершил съезд с дороги, въехал в столб уличного освещения и затем в дерево", - сообщил РИА Новости представитель ведомства.
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Погиб на месте 24-летний водитель Toyota Mark II, одна 21-летняя пассажирка получила травмы, не совместимые с жизнью, у второго пассажира - 21-летнего жителя Владивостока - врачи диагностировали раны лица, пострадавшему назначено амбулаторное лечение.
По предварительной информации отдела ГИБДД управления МВД РФ по Владивостоку, все участники ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения. Причины аварии устанавливаются.
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ГИБДД МВД РФМВД РФВладивостокРоссияПроисшествия
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