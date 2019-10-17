Во Владивостоке два человека погибли в ДТП

ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости. Два человека погибли, один пострадал в результате ночной аварии во Владивостоке: водитель и пассажиры были пьяны, сообщил представитель отдела ГИБДД Управления МВД РФ по городу Владивостоку.

"Прошедшей ночью в аварии в районе улицы Садгородская во Владивостоке два человека погибли, один пострадал. Автомобиль Toyota Mark II, двигаясь со стороны улицы Мысовая в направлении Садгородской, совершил съезд с дороги, въехал в столб уличного освещения и затем в дерево", - сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Погиб на месте 24-летний водитель Toyota Mark II, одна 21-летняя пассажирка получила травмы, не совместимые с жизнью, у второго пассажира - 21-летнего жителя Владивостока - врачи диагностировали раны лица, пострадавшему назначено амбулаторное лечение.