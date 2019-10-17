Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T17:34Z
https://ria.ru/20191017/1559906879.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149374/52/1493745214_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_5c1911986085f23fe0fac022d978f18f.jpg
РИА Новости

На северо-западе Москвы прервано движение троллейбусов

17:34 17.10.2019
60
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковТроллейбусы на улице в Москве. Архивное фото
Троллейбусы на улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Движение троллейбусов по пяти маршрутам на северо-западе Москвы прервано из-за повреждения контактной сети, вместо них работают автобусы, сообщается на официальной странице столичного департамента транспорта в Twitter.
"На Хорошёвском шоссе из-за повреждения контактной сети задерживаются троллейбусы № 20, 21, 35, 43, 65. Маршруты временно изменены. Вместо троллейбусов работают автобусы", - говорится в сообщении.
Здание Счетной палаты РФ в Москве
16:37РИА Новости
В Москве пешеходам хотят дать возможность продлевать работу светофора
В департаменте добавили, что москвичам можно пользоваться попутными автобусными маршрутами: по проспекту Маршала Жукова – № т86, 155; по улице Куусинена – № 64, 818; по Хорошёвскому шоссе к ТТК и "Улице 1905 года" – № м6, т86, 27, 39, 64.
000000
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Мединский рассказал Путину о "киножуликах"
РИА
Новости
Махачкала
В Махачкале автомобиль сбил двух девочек по дороге в школу
Актриса Лия Брекнелл
Скончалась британская актриса из сериала "Ферма Эммердейл"
Сотрудники Следственного комитета РФ у обгоревшего фюзеляжа самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
Военный летчик предложил перейти на негорючие материалы при сборке лайнеров
Лента
новостей
Ульяновск. Архивное фото
Ульяновская область вошла в число лидеров по выполнению "дорожного" проекта
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Путин рассказал о борьбе с пиратством в Сети
Глава Невинномысска Михаил Миненков
Мэр Невинномысска объяснил афористичную манеру общения с подписчиками
Здание Счетной палаты РФ в Москве
В Москве пешеходам хотят дать возможность продлевать работу светофора
Служба в соборе
РПЦ не будет поминать архиепископа Иеронима, если он признает раскольников
Сергей Жигунов во время выступления на фестивале Утро Родины. 8 марта 2018
СМИ: у Сергея Жигунова отобрали квартиру
Олег Морозов
Стремление Лондона к более мягкому Brexit ожидаемо, заявил Морозов
Здание администрации президента Украины
Чиновник офиса президента Украины перепутал Латвию с Литвой
Первый министр Шотландии Никола Стерджен
Отмена Brexit остается альтернативой, заявила глава Шотландии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:41Сотруднице банка в Уфе предъявили обвинение в хищении 43 миллионов рублей
17:41Осужденный за шпионаж норвежец Берг подал прошение о помиловании
17:41Во Владивостоке два человека погибли в ДТП
17:38Глава МВФ рассказала об ожиданиях от торговой сделки США и Китая
17:34На северо-западе Москвы прервано движение троллейбусов
17:34В Нидерландах фермеры на тракторах устроили забастовку против мер властей
17:33Синод РПЦ возложил ответственность на Варфоломея за углубление раскола
17:32Минкультуры готово рассмотреть льготы для режиссеров-дебютантов
17:28Тамбовского кондуктора, заставившую девочку попрошайничать, могут уволить
17:26Минтранс хочет уточнить запретные для плавания районы у моста в Крым
17:26Путин призвал не останавливать программы переоснащения кинотеатров
17:21Суд утвердил приговор участнику незаконной акции, бросившему урну в полицию
17:19В Перми завели дело после гибели пенсионерки, на которую напали собаки
17:18Росстат сообщил о росте реальных зарплат россиян
17:18Трамп не увязывал помощь Украине с "делом Байдена", заявил посол США в ЕС
17:18Новая глава МВФ начала первое общение с прессой со стихов Пушкина
17:17Глава МВФ заявила о необходимости мира в торговой войне США и Китая
17:15Росстат сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян
17:14В партии Порошенко прокомментировали задержание экс-замсекретаря СНБО
17:14В Раде появилось межфракционное объединение "Кубань"
Лента новостейМолния