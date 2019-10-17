На северо-западе Москвы прервано движение троллейбусов

В департаменте добавили, что москвичам можно пользоваться попутными автобусными маршрутами: по проспекту Маршала Жукова – № т86, 155; по улице Куусинена – № 64, 818; по Хорошёвскому шоссе к ТТК и "Улице 1905 года" – № м6, т86, 27, 39, 64.