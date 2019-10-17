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РИА Новости

В Нидерландах фермеры на тракторах устроили забастовку против мер властей

17:34 17.10.2019
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© REUTERS / Eva PlevierАкция протеста фермеров в Гааге, Нидерланды
Акция протеста фермеров в Гааге, Нидерланды
© REUTERS / Eva Plevier
Акция протеста фермеров в Гааге, Нидерланды
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Массовые акции протеста фермеров против мер правительства по снижению загрязненности воздуха за счет сокращения животноводческой продукции проходят в Нидерландах, сообщает портал Dutchnews.
В начале октября тысячи голландских фермеров направились в Гаагу для участия в акциях протеста против мер правительства. Сотни фермеров приняли участие в забастовке на тракторах, что привело к рекордным пробкам на дорогах, их протяженность превысила тысячу километров. Фермеры начали свои акции протеста после того, как суд в мае постановил, что Нидерланды нарушают европейские нормы по загрязнению атмосферы, нидерландская лево-либеральная партия D66 выдвинула предложение о сокращении животноводческой продукции с целью снижения загрязнения воздуха.
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В среду более 20 тысяч фермеров прибыли в Гаагу для участия в забастовке, восемь тысяч тракторов заполнили улицы города, вызвав "хаос на дорогах", сообщает издание. Власти задействовали армейские грузовики, чтобы перекрыть дороги к парламентскому комплексу для тракторов. Многие протестующие провели ночь у стен парламента, чтобы продолжить забастовку в четверг.
Исследователи утверждают, что на сельское хозяйство приходится большая часть выбросов азота в атмосферу, что приводит к серьезным загрязнениям, однако фермеры сомневаются, что данные расчеты верны, отмечает издание.
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ГаагаНидерландыВ мире
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