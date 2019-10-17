В Нидерландах фермеры на тракторах устроили забастовку против мер властей

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Массовые акции протеста фермеров против мер правительства по снижению загрязненности воздуха за счет сокращения животноводческой продукции проходят в Нидерландах, сообщает портал Массовые акции протеста фермеров против мер правительства по снижению загрязненности воздуха за счет сокращения животноводческой продукции проходят в Нидерландах, сообщает портал Dutchnews

В начале октября тысячи голландских фермеров направились в Гаагу для участия в акциях протеста против мер правительства. Сотни фермеров приняли участие в забастовке на тракторах, что привело к рекордным пробкам на дорогах, их протяженность превысила тысячу километров. Фермеры начали свои акции протеста после того, как суд в мае постановил, что Нидерланды нарушают европейские нормы по загрязнению атмосферы, нидерландская лево-либеральная партия D66 выдвинула предложение о сокращении животноводческой продукции с целью снижения загрязнения воздуха.

В среду более 20 тысяч фермеров прибыли в Гаагу для участия в забастовке, восемь тысяч тракторов заполнили улицы города, вызвав "хаос на дорогах", сообщает издание. Власти задействовали армейские грузовики, чтобы перекрыть дороги к парламентскому комплексу для тракторов. Многие протестующие провели ночь у стен парламента, чтобы продолжить забастовку в четверг.