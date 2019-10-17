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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Синод РПЦ возложил ответственность на Варфоломея за углубление раскола

17:33 17.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Патриарх Константинопольский Варфоломей
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви возложил ответственность на патриарха Константинопольского Варфоломея за возможное углубление разделения в семье поместных православных церквей в случае признания Элладской церковью украинского раскола, говорится в заявлении синода.
"Если украинский раскол будет действительно признан Элладской православной церковью или ее предстоятелем — в форме совместного служения, литургического поминовения лидера раскола или направления ему официальных грамот — это станет печальным свидетельством углубления разделения в семье поместных православных церквей. Полнота ответственность за это разделение ляжет, прежде всего, на патриарха Константинопольского Варфоломея и на те внешние политические силы, в интересах которых был "легализован" украинский раскол", - говорится в тексте заявления Священного синода РПЦ.
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В заявлении отмечается, что вместо того, чтобы признать допущенную ошибку и попытаться исправить ее путем всеправославного обсуждения, "патриарх Варфоломей блокировал любые переговорные инициативы на этом направлении и на протяжении года, по многим свидетельствам, оказывал беспрецедентное давление на иерархов Элладской церкви, требуя от них признания раскольников".
"Он неоднократно заявлял о признании Элладской церковью неканонических лжеиерархов Украины как о деле решенном, словно бы речь не шла о независимом решении автокефальной православной церкви", - сказано в документе.
Отмечается, что положение Элладской церкви, "существенно ограниченной в своем автокефальном устройстве", осложняется двойной юрисдикцией значительной части ее епископата, канонически зависящей от Константинополя: "этим иерархам, например, рассылались циркуляры из Константинопольской патриархии с требованием немедленно признать новосозданную псевдоцерковную структуру".
При этом тем, кто "нашел в себе смелость открыто обличать заблуждения Константинопольского патриарха и вступать в дискуссию с ним", угрожали, требовали применить дисциплинарные меры, обвиняли в предательстве и недостатке патриотизма, подчеркнули в Священном синоде.
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Элладская православная церковь (ЭПЦ) 12 октября 2019 года признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию в православном мире по своему усмотрению. В докладе главы ЭПЦ архиепископа Иеронима содержится рекомендация признать "новую церковь" Украины. В частности, в нем отмечается, что "Церковь Украины всегда оставалась в канонической церковной юрисдикции Вселенского Патриархата", несмотря на 300 лет ее официального всеми признания в составе РПЦ, и что признание церкви из раскольников есть обстоятельство, "особенно полезное для православной церкви и ценное для укрепления отношений между церквями Великой России и Украины".
Итоги собора Элладской церкви вызвали неоднозначную реакцию в самой ЭПЦ. Так, два греческих митрополита - Серафим Кифирский и Серафим Пирейский – заявили, что Архиерейский собор не принимал решения о признании автокефалии "новой церкви" Украины из-за отсутствия голосования по этому вопросу, несмотря на официальное заявление по его итогам, и назвали решения собора недействительными. Серафим Пирейский заявил также о невозможности предоставления "автокекфалии" раскольникам. В греческой церкви 81 митрополит, из них 69 присутствовали на соборе, а в обсуждении участвовали только 33.
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Элладская православная церковь (ЭПЦ) - одна из древних христианских церквей: первые общины верующих в Ахаии и Македонии основал апостол Павел. Элладская Церковь получила автокефалию от Константинопольского патриархата в 1850 году. Каноническая территория ЭПЦ — Греция. ЭПЦ — одна из крупнейших поместных православных церквей, состоит из одной архиепископии и 77 митрополий – это, по данным сайта РПЦ, 200 монастырей и около 8 миллионов прихожан. Предстоятель Элладской православной церкви - блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "новая церковь" Украины - раскольническая структура, образованная путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. РПЦ 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)Русская православная церковьУкраина
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