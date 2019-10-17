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РИА Новости
Культура

Минкультуры готово рассмотреть льготы для режиссеров-дебютантов

17:32 17.10.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Министерство культуры РФ готово рассмотреть понижение залоговой ставки и льготные условия для дебютантов, претендующих на госсубсидии на съемки фильма, сообщил глава ведомства Владимир Мединский.
Вопрос о поддержке и льготах для дебютантов поднял на встрече выпускников ВГИКа с президентом РФ Владимиром Путиным глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров. При подаче сценария и пакета документов в Минкультуры на получение госсубсидии, кинематографисты должны внести залог в 1,5 миллиона рублей. Если в субсидировании отказывают, залог возвращается.
"Я бы предложил систему, при которой молодые дебютанты могли бы деньги на фильм получать без всяких условий. Мне кажется, нужно гарантировать как минимум 20 дебютов, средства должны выделяться безвозвратные и полностью покрывающие бюджет фильма", - сказал Шахназаров, отметив, что залог в 1,5 миллиона рублей для участия в конкурсе на получение госсубсидий не всем молодым кинематографистам по карману.
"По поводу залога в 1,5 миллиона, заявку подает не студент, а какое-то юрлицо. Мы можем рассмотреть правило понижения в части дебютов... Мы можем для дебютантов сделать символический залог", - прокомментировал это предложение Мединский.
Путин также поддержал предложение Шахназарова. "Мне кажется, что лучше согласиться с Кареном Георгиевичем в том, что нужно эти 1,5 миллиона убрать как необходимость участия в этом конкурсе", - сказал он.
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