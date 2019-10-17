Минкультуры готово рассмотреть льготы для режиссеров-дебютантов

"Я бы предложил систему, при которой молодые дебютанты могли бы деньги на фильм получать без всяких условий. Мне кажется, нужно гарантировать как минимум 20 дебютов, средства должны выделяться безвозвратные и полностью покрывающие бюджет фильма", - сказал Шахназаров, отметив, что залог в 1,5 миллиона рублей для участия в конкурсе на получение госсубсидий не всем молодым кинематографистам по карману.