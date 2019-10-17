Тамбовского кондуктора, заставившую девочку попрошайничать, могут уволить

"Она начала унижать ребенка, обвинять, что она знала об этом и специально платила картой. Наличных денег у дочки не было, только 10 рублей. Кондуктор не выпустила ее из автобуса и заставила просить деньги у пассажиров. Так и сказала: я из-за тебя лишаться работы не собираюсь, иди по салону. Ребенок плакал и просил у людей эти рубли! Стоили эти 12 рублей слез моей девочки?" - говорится в жалобе женщины.