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РИА Новости

Тамбовского кондуктора, заставившую девочку попрошайничать, могут уволить

17:28 17.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКассир-контролер продает билеты
Кассир-контролер продает билеты
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Кассир-контролер продает билеты. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 17 окт - РИА Новости. Кондуктор тамбовского автобуса, заставлявший девочку просить деньги на проезд у других пассажиров, будет привлечен к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения, сообщает мэрия.
Жалоба жительницы Тамбова на сайте местного предприятия "Пассажирские перевозки" датирована 15 октября. Женщина сообщала, что ее дочь в этот день возвращалась из художественной школы на автобусе маршрута №18с. Девочка попыталась оплатить проезд картой, но кондуктор заявила, что карта в стоп-листе.
"Она начала унижать ребенка, обвинять, что она знала об этом и специально платила картой. Наличных денег у дочки не было, только 10 рублей. Кондуктор не выпустила ее из автобуса и заставила просить деньги у пассажиров. Так и сказала: я из-за тебя лишаться работы не собираюсь, иди по салону. Ребенок плакал и просил у людей эти рубли! Стоили эти 12 рублей слез моей девочки?" - говорится в жалобе женщины.
Инцидент получил широкий общественный резонанс, СК и прокуратура объявили о проверках обстоятельств изложенной информации.
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"Мы сразу же связались с мамой девочки, выяснили обстоятельства произошедшего и пригласили кондуктора и представителя фирмы перевозчика "Транзит 68/18" для объяснений. Случай возмутительный, будут приняты меры дисциплинарного воздействия вплоть до увольнения, если на этом будет настаивать пострадавшая сторона. Работа кондуктора будет взята на контроль. С кондукторским составом проведем соответствующие инструктажи", - приводит администрация города слова директор МБУ "Пассажирские перевозки" Валерия Громова.
По информации мэрии, кондуктор принесла извинения девочке и ее маме, сказала, что искренне сожалеет о произошедшем.
"Мы нисколько не за увольнение кондуктора, мы просто хотим, чтобы она сделала правильные выводы и в дальнейшем общалась с пассажирами, соблюдая этические нормы", - процитировали в мэрии слова мамы девочки.
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