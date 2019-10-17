На Неделе моды в Бразилии показали откровенные наряды

Дизайнер Рейнальдо Лоренсо сочетает полярные элементы —консервативность классики и спортивный шик.
На Неделе моды в Сан-Паулу он в прямом смысле завлек зрителей в свои сети. На модель в кожаной юбке и сетчатом топе на голое тело было обращено все внимание публики.
Дизайнер Рейнальдо Лоренсо сочетает полярные элементы —консервативность классики и спортивный шик.
На Неделе моды в Сан-Паулу он в прямом смысле завлек зрителей в свои сети. На модель в кожаной юбке и сетчатом топе на голое тело было обращено все внимание публики.
Бренд Fabiana Milazzo делает ставку на удобство и приглушенные цвета. В этот раз марка не стала изменять себе и представила коллекцию в пастельных тонах.
Похоже, что дизайнер руководствовалась "перевернутой пирамидой": пышная многослойная юбка уравновешивается более чем минималистичным верхом.
Бренд Fabiana Milazzo делает ставку на удобство и приглушенные цвета. В этот раз марка не стала изменять себе и представила коллекцию в пастельных тонах.
Похоже, что дизайнер руководствовалась "перевернутой пирамидой": пышная многослойная юбка уравновешивается более чем минималистичным верхом.
Другой дизайнер, который считает розовый новым трендом сезона — Patbo.
Бразилец известен тем, что в своих коллекциях использует цветочные рисунки. Это касается юбок, платьев и купальников.
На Неделе моды у него в качестве флоральных мотивов выступают вышитые бисером лепестки цветов.
Другой дизайнер, который считает розовый новым трендом сезона — Patbo.
Бразилец известен тем, что в своих коллекциях использует цветочные рисунки. Это касается юбок, платьев и купальников.
На Неделе моды у него в качестве флоральных мотивов выступают вышитые бисером лепестки цветов.
Еще один отличительный знак новой коллекции Рейнальдо Лоренсо — головные уборы. Дизайнер не стал мудрить и остановился на классическом черном цвете.
Ну, и без "сетки" на голое тело вновь не обошлось.
Еще один отличительный знак новой коллекции Рейнальдо Лоренсо — головные уборы. Дизайнер не стал мудрить и остановился на классическом черном цвете.
Ну, и без "сетки" на голое тело вновь не обошлось.
Обычно Angela Brito популяризирует естественность — использует натуральные ткани и приглушенные цвета.
Но на Неделе моды дизайнер решила поэкспериментировать и обратилась к буйной природе Бразилии.
Одна из моделей покорила публику — ее головной убор превратился в настоящую клумбу из местных растений. Вот что значит, отечественный производитель.
Обычно Angela Brito популяризирует естественность — использует натуральные ткани и приглушенные цвета.
Но на Неделе моды дизайнер решила поэкспериментировать и обратилась к буйной природе Бразилии.
Одна из моделей покорила публику — ее головной убор превратился в настоящую клумбу из местных растений. Вот что значит, отечественный производитель.
Даже "закрытый" наряд может быть откровенным. Это подтвердила Fabiana Milazzo.
Одно из ее платьев буквально светилось и переливалось жарким солнцем Бразилии. Но главное — женственный силуэт, который не скрывает соблазнительных изгибов фигуры модели.
Даже "закрытый" наряд может быть откровенным. Это подтвердила Fabiana Milazzo.
Одно из ее платьев буквально светилось и переливалось жарким солнцем Бразилии. Но главное — женственный силуэт, который не скрывает соблазнительных изгибов фигуры модели.
Основным аксессуаром, по мнению бренда Patbo, является шапочка. Даже если вы собираетесь плавать в море или океане, без нее не обойтись.
Главное — не забыть украсить ее бисером или стеклярусом.
Основным аксессуаром, по мнению бренда Patbo, является шапочка. Даже если вы собираетесь плавать в море или океане, без нее не обойтись.
Главное — не забыть украсить ее бисером или стеклярусом.
Оборки и рюши — важные элементы образа. Особенно они актуальны на купальниках, считает Patbo.
Дополнить образ можно большими серьгами и туфлями с узким носом.
Оборки и рюши — важные элементы образа. Особенно они актуальны на купальниках, считает Patbo.
Дополнить образ можно большими серьгами и туфлями с узким носом.
Все оттенки океана, омывающего Бразилию, можно найти в коллекции бренда Cavalera.
Дизайнер сделала выбор в пользу спорта и удобства. При этом важно не переборщить в процессе укорачивания вещи. Ведь даже в этой солнечной стране бывают тучи.
Все оттенки океана, омывающего Бразилию, можно найти в коллекции бренда Cavalera.
Дизайнер сделала выбор в пользу спорта и удобства. При этом важно не переборщить в процессе укорачивания вещи. Ведь даже в этой солнечной стране бывают тучи.