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РИА Новости
Культура

На Неделе моды в Бразилии показали откровенные наряды

21:05 17.10.2019
2349
Бразилия — страна пляжей, джунглей и яркого солнца. Неудивительно, что именно там на Неделе моды показывают наряды красочные и максимально открытые. Дизайнеры состязаются между собой в богатстве фантазии и в том, кто потратит меньше всего ткани на костюмы. Самые эксцентричные творения кутюрье — в фотоленте РИА Новости.
© AFP 2019 / Nelson Almeida

Дизайнер Рейнальдо Лоренсо сочетает полярные элементы —консервативность классики и спортивный шик.

На Неделе моды в Сан-Паулу он в прямом смысле завлек зрителей в свои сети. На модель в кожаной юбке и сетчатом топе на голое тело было обращено все внимание публики.

Модель на показе Reinaldo Lourenco в рамках Недели моды в Сан-Паулу
1 из 9

Дизайнер Рейнальдо Лоренсо сочетает полярные элементы —консервативность классики и спортивный шик.

На Неделе моды в Сан-Паулу он в прямом смысле завлек зрителей в свои сети. На модель в кожаной юбке и сетчатом топе на голое тело было обращено все внимание публики.

© AFP 2019 / Nelson Almeida
© AP Photo / Nelson Antoine

Бренд Fabiana Milazzo делает ставку на удобство и приглушенные цвета. В этот раз марка не стала изменять себе и представила коллекцию в пастельных тонах.

Похоже, что дизайнер руководствовалась "перевернутой пирамидой": пышная многослойная юбка уравновешивается более чем минималистичным верхом.

Модель на показе Fabiana Milazzo в рамках Недели моды в Сан-Паулу
2 из 9

Бренд Fabiana Milazzo делает ставку на удобство и приглушенные цвета. В этот раз марка не стала изменять себе и представила коллекцию в пастельных тонах.

Похоже, что дизайнер руководствовалась "перевернутой пирамидой": пышная многослойная юбка уравновешивается более чем минималистичным верхом.

© AP Photo / Nelson Antoine
© AP Photo / Nelson Antoine

Другой дизайнер, который считает розовый новым трендом сезона — Patbo.

Бразилец известен тем, что в своих коллекциях использует цветочные рисунки. Это касается юбок, платьев и купальников.

На Неделе моды у него в качестве флоральных мотивов выступают вышитые бисером лепестки цветов.

Модель на показе Patbo в рамках Недели моды в Сан-Паулу
3 из 9

Другой дизайнер, который считает розовый новым трендом сезона — Patbo.

Бразилец известен тем, что в своих коллекциях использует цветочные рисунки. Это касается юбок, платьев и купальников.

На Неделе моды у него в качестве флоральных мотивов выступают вышитые бисером лепестки цветов.

© AP Photo / Nelson Antoine
© AFP 2019 / Nelson Almeida

Еще один отличительный знак новой коллекции Рейнальдо Лоренсо — головные уборы. Дизайнер не стал мудрить и остановился на классическом черном цвете.

Ну, и без "сетки" на голое тело вновь не обошлось.

Модель на показе Reinaldo Lourenco в рамках Недели моды в Сан-Паулу
4 из 9

Еще один отличительный знак новой коллекции Рейнальдо Лоренсо — головные уборы. Дизайнер не стал мудрить и остановился на классическом черном цвете.

Ну, и без "сетки" на голое тело вновь не обошлось.

© AFP 2019 / Nelson Almeida
© AP Photo / Nelson Antoine

Обычно Angela Brito популяризирует естественность — использует натуральные ткани и приглушенные цвета.

Но на Неделе моды дизайнер решила поэкспериментировать и обратилась к буйной природе Бразилии.

Одна из моделей покорила публику — ее головной убор превратился в настоящую клумбу из местных растений. Вот что значит, отечественный производитель.

Модель на показе Angela Brito в рамках Недели моды в Сан-Паулу
5 из 9

Обычно Angela Brito популяризирует естественность — использует натуральные ткани и приглушенные цвета.

Но на Неделе моды дизайнер решила поэкспериментировать и обратилась к буйной природе Бразилии.

Одна из моделей покорила публику — ее головной убор превратился в настоящую клумбу из местных растений. Вот что значит, отечественный производитель.

© AP Photo / Nelson Antoine
© AP Photo / Nelson Antoine

Даже "закрытый" наряд может быть откровенным. Это подтвердила Fabiana Milazzo.

Одно из ее платьев буквально светилось и переливалось жарким солнцем Бразилии. Но главное — женственный силуэт, который не скрывает соблазнительных изгибов фигуры модели.

Модель на показе Fabiana Milazzo в рамках Недели моды в Сан-Паулу
6 из 9

Даже "закрытый" наряд может быть откровенным. Это подтвердила Fabiana Milazzo.

Одно из ее платьев буквально светилось и переливалось жарким солнцем Бразилии. Но главное — женственный силуэт, который не скрывает соблазнительных изгибов фигуры модели.

© AP Photo / Nelson Antoine
© AP Photo / Nelson Antoine

Основным аксессуаром, по мнению бренда Patbo, является шапочка. Даже если вы собираетесь плавать в море или океане, без нее не обойтись.

Главное — не забыть украсить ее бисером или стеклярусом.

Модель на показе Patbo в рамках Недели моды в Сан-Паулу
7 из 9

Основным аксессуаром, по мнению бренда Patbo, является шапочка. Даже если вы собираетесь плавать в море или океане, без нее не обойтись.

Главное — не забыть украсить ее бисером или стеклярусом.

© AP Photo / Nelson Antoine
© AP Photo / Nelson Antoine

Оборки и рюши — важные элементы образа. Особенно они актуальны на купальниках, считает Patbo.

Дополнить образ можно большими серьгами и туфлями с узким носом.

Модель на показе Patbo в рамках Недели моды в Сан-Паулу
8 из 9

Оборки и рюши — важные элементы образа. Особенно они актуальны на купальниках, считает Patbo.

Дополнить образ можно большими серьгами и туфлями с узким носом.

© AP Photo / Nelson Antoine
© AP Photo / Nelson Antoine

Все оттенки океана, омывающего Бразилию, можно найти в коллекции бренда Cavalera.

Дизайнер сделала выбор в пользу спорта и удобства. При этом важно не переборщить в процессе укорачивания вещи. Ведь даже в этой солнечной стране бывают тучи.

Модель на показе Cavalera в рамках Недели моды в Сан-Паулу
9 из 9

Все оттенки океана, омывающего Бразилию, можно найти в коллекции бренда Cavalera.

Дизайнер сделала выбор в пользу спорта и удобства. При этом важно не переборщить в процессе укорачивания вещи. Ведь даже в этой солнечной стране бывают тучи.

© AP Photo / Nelson Antoine
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КультураСтиль жизниФото - КультураНовости культурыСан-Паулу (город)Бразилия
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