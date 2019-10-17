На Неделе моды в Бразилии показали откровенные наряды

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Бренд Fabiana Milazzo делает ставку на удобство и приглушенные цвета. В этот раз марка не стала изменять себе и представила коллекцию в пастельных тонах.

Похоже, что дизайнер руководствовалась "перевернутой пирамидой": пышная многослойная юбка уравновешивается более чем минималистичным верхом.