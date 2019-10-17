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РИА Новости

Минтранс хочет уточнить запретные для плавания районы у моста в Крым

17:26 17.10.2019
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк Крымский мост через Керченский пролив
 Крымский мост через Керченский пролив
© РИА Новости / Макс Ветров
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Минтранс разработал проект приказа, уточняющий запретные для плавания районы в зоне моста в Крым в акватории Керченского пролива. Текст документа размещен на едином портале проектов нормативных правовых актов.
"Установить запретные для плавания всех кораблей, судов и иных плавсредств, за исключением кораблей, катеров и судов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Военно-морского флота, кораблей и судов федеральных органов безопасности, а также судов, участвующих в процессе технологического обслуживания Крымского моста в акватории Керченского пролива", - говорится в проекте.
В документе перечислены конкретные координаты запретных для плавания районов.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, его принятие позволит обеспечить безопасность функционирования Крымского моста в акватории Керченского пролива и выполнить госзадачи по обеспечению личной безопасности граждан.
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Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
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Крымский мостКерченский проливМинистерство транспорта РФКрымКраснодарский крайРоссияОбщество
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