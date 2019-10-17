Путин призвал не останавливать программы переоснащения кинотеатров

"Если мы не будем оснащать (кинотеатры на периферии - ред.), то там и невозможно будет ничего прокатывать. Понимаете, если мы прекратим работать с периферией, и у людей просто не будет технической возможности ничего смотреть - это просто уйдет из головы, даже никто об этом вспоминать не будет... Я бы не стал принимать этого решения. Если уж деньги выделены, надо их использовать", - сказал Путин.