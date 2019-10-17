Мурманские власти и "Норникель" разработали меры для развития региона

МУРМАНСК, 17 окт – РИА Новости. Правительство Мурманской области и "Норникель" заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие региона, повышение его инвестиционной и туристической привлекательности, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Торжественная церемония подписания состоялась в четверг в Москве. Подписи под документом поставили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и президент "Норникеля" Владимир Потанин.

Улучшение качества жизни

Как пояснили в пресс-службе, власти Мурманской области и "Норникель" намерены совместно работать над улучшением качества жизни в городах деятельности горно-металлургической компании, а также над реализацией социальных проектов и программ в интересах жителей всей Мурманской области.

"Сотрудничество власти и крупного бизнеса позволит повысить эффективность собственных программ "Норникеля", которые соответствуют самым высоким социальным стандартам, разрабатываются в соответствии с принципами социальной ответственности и ориентированы на оптимизацию и модернизацию производства, на улучшение экологической ситуации в регионе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в фокусе партнерства также находится создание благоприятных условий для диверсификации экономики и развития новых бизнес-направлений. С этой целью администрация Мурманской области и "Норникель" планируют реализовать совместные проекты в области развития сферы образования, направленные на подготовку научного и кадрового потенциала для обеспечения компании квалифицированными трудовыми ресурсами.

Среди новых бизнес-направлений — развитие туристической сферы (включая проект "Норникеля" по созданию масштабной туристической инфраструктуры в регионе) и продвижение социокультурных проектов.

Новые возможности

"Мы наметили масштабную программу совместных действий. Для нас очень важно, что крупные компании рассматривают Мурманскую область не только как производственную базу, но и как регион возможностей, в том числе возможностей в приоритетных для нас областях, таких как туризм и образование", — сказал Чибис.

"Развитие территорий, на которых мы работаем, — это, несомненно, приоритет компании, а Мурманская область — один из ключевых регионов для "Норникеля". Такое сотрудничество — это залог успешного развития как региона, так и компании. У нас большие планы, которые касаются не только нашего основного бизнеса", - отметил Потанин.

Он подчеркнул, что в компании верят, что у Мурманской области есть значительный потенциал для развития туризма, и планируют внести в это свой вклад за счет улучшения экологической обстановки.

Бороться с оттоком населения

По мнению главы администрации Мончегорска Виктора Садчикова, город, Кольская ГМК, "Норникель" взаимодействовали всегда достаточно эффективно. "Поддержка наших инициатив была полной, да и сама компания часто предлагает интересные для жителей проекты. Но подписанное соглашение выводит наше сотрудничество на новый качественный уровень, придает ему еще более системный характер", - сказал он.

По его словам, для Мончегорска, Никеля, Заполярного подписанное соглашение дает импульс в развитии: появляются дополнительные возможности для инвестиций в социальную сферу, в совершенствование городской инфраструктуры. "Всё это в конечном счете – улучшение качества жизни горожан", - добавил Садчиков.

"Для Мурманской области это соглашение в первую очередь – очень важный элемент финансовой и экономической устойчивости. Ведь "Норникель", являясь одним из крупнейших в регионе работодателей и налогоплательщиков, всегда выполняет взятые на себя обязательства. А учитывая, какую серьезную модернизацию проводит сейчас Кольская ГМК, можно говорить о серьезных перспективах развития производства", - отметил председатель Мурманской облдумы Сергей Дубовой.