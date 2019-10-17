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РИА Новости

Суд утвердил приговор участнику незаконной акции, бросившему урну в полицию

17:21 17.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг отклонил жалобу на приговор участнику несанкционированной акции 27 июля Евгению Коваленко, получившему 3,5 года колонии за бросок мусорного бака в сторону полицейских, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговор Мещанского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья Евгения Жигалева.
Таким образом, решение суда вступило в силу.
Адвокат осужденного Мансур Гильманов настаивал на отмене приговора и направлении дела на новое рассмотрения "в связи с целым рядом допущенных нарушений". Просьбы защитника о вызове новых свидетелей инцидента, пересмотре видеозаписей и повторном исследовании доказательств по делу апелляционная инстанция отклонила.
Прокурор и оба потерпевших, которые участвовали в процессе лично, просили оставить приговор без изменений.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
9 октября, 14:02РИА Новости
В делах против участников незаконных митингов нет политики, заявил Песков
Мещанский суд столицы в начале сентября приговорил Коваленко к 3,5 годам колонии общего режима при том, что обвинение требовало пять лет.
Коваленко обвинялся в двух эпизодах применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья. По данным следствия, в ходе несанкционированного митинга 27 июля он сначала потянул полицейского за бронежилет и толкнул, чтобы помешать задержанию другого участника акции, а позже бросил в сторону сотрудников полиции мусорный бак.
Признанный потерпевшим страж закона пояснил в суде, что от удара урны и падения от толчка он испытал "сильную физическую боль в районе поясницы". Виновным себя Коваленко не признал, заявил, что хотел помочь другим митингующим избежать задержания, а урну кинул из-за досады.
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