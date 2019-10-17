Суд утвердил приговор участнику незаконной акции, бросившему урну в полицию

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг отклонил жалобу на приговор участнику несанкционированной акции 27 июля Евгению Коваленко, получившему 3,5 года колонии за бросок мусорного бака в сторону полицейских, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Приговор Мещанского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья Евгения Жигалева.

Таким образом, решение суда вступило в силу.

Адвокат осужденного Мансур Гильманов настаивал на отмене приговора и направлении дела на новое рассмотрения "в связи с целым рядом допущенных нарушений". Просьбы защитника о вызове новых свидетелей инцидента, пересмотре видеозаписей и повторном исследовании доказательств по делу апелляционная инстанция отклонила.

Прокурор и оба потерпевших, которые участвовали в процессе лично, просили оставить приговор без изменений.

Мещанский суд столицы в начале сентября приговорил Коваленко к 3,5 годам колонии общего режима при том, что обвинение требовало пять лет.

Коваленко обвинялся в двух эпизодах применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья. По данным следствия, в ходе несанкционированного митинга 27 июля он сначала потянул полицейского за бронежилет и толкнул, чтобы помешать задержанию другого участника акции, а позже бросил в сторону сотрудников полиции мусорный бак.