В Перми завели дело после гибели пенсионерки, на которую напали собаки

ПЕРМЬ, 17 окт - РИА Новости. Следователи Перми возбудили уголовное дело в отношении городской службы по отлову бездомных животных после смерти 87-летней пенсионерки, которая могла стать жертвой нападения собак, сообщает следственное управление СК России по краю.

По данным следствия, в понедельник в полицию поступило сообщение об исчезновении 87-летней жительницы Мотовилихинского района Перми. Как отмечают в СК, спустя сутки правоохранительными органами в логу были обнаружены останки человека и фрагменты одежды, которые, предположительно, принадлежали пропавшей пенсионерке.

"При осмотре камер наружного видеонаблюдения были получены данные о том, что пропавшая пожилая женщина могла стать жертвой нападения бродячих собак", - уточнили в региональном СУСК.

В ведомстве подчеркнули, что обязанности по регулированию численности бездомных животных в Перми возложены на должностных лиц городской службы, которая является подведомственным учреждением администрации города.

"Следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.