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РИА Новости

В Перми завели дело после гибели пенсионерки, на которую напали собаки

17:19 17.10.2019 (обновлено: 17:32 17.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 17 окт - РИА Новости. Следователи Перми возбудили уголовное дело в отношении городской службы по отлову бездомных животных после смерти 87-летней пенсионерки, которая могла стать жертвой нападения собак, сообщает следственное управление СК России по краю.
По данным следствия, в понедельник в полицию поступило сообщение об исчезновении 87-летней жительницы Мотовилихинского района Перми. Как отмечают в СК, спустя сутки правоохранительными органами в логу были обнаружены останки человека и фрагменты одежды, которые, предположительно, принадлежали пропавшей пенсионерке.
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"При осмотре камер наружного видеонаблюдения были получены данные о том, что пропавшая пожилая женщина могла стать жертвой нападения бродячих собак", - уточнили в региональном СУСК.
В ведомстве подчеркнули, что обязанности по регулированию численности бездомных животных в Перми возложены на должностных лиц городской службы, которая является подведомственным учреждением администрации города.
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"Следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что для дальнейшего расследования уголовное дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел СУСК России по Пермскому краю.
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