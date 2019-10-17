Росстат сообщил о росте реальных зарплат россиян

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в августе выросли на 2,4% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе 2019 года составила 44,961 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 6,8%, в январе-августе 2019 года - на 7,2%", - говорится в документе.

В прошлом месяце Росстат опубликовал предварительную оценку роста реальных заработных плат в августе на 3%.

По сравнению с июлем реальные зарплаты в августе снизились на 3,3%. В январе-августе рост реальных зарплат составил 2,2%.