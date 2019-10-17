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РИА Новости

Росстат сообщил о росте реальных зарплат россиян

17:18 17.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБанкомат
Банкомат
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Банкомат. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в августе выросли на 2,4% в годовом выражении, следует из данных Росстата.
"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе 2019 года составила 44,961 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 6,8%, в январе-августе 2019 года - на 7,2%", - говорится в документе.
В прошлом месяце Росстат опубликовал предварительную оценку роста реальных заработных плат в августе на 3%.
По сравнению с июлем реальные зарплаты в августе снизились на 3,3%. В январе-августе рост реальных зарплат составил 2,2%.
Официальный прогноз Минэкономразвития на 2019 год предполагает, что реальные зарплаты в РФ вырастут на 1,5%.
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РосстатМинистерство экономического развития РФМоскваРоссияЭкономика
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