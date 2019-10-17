Трамп не увязывал помощь Украине с "делом Байдена", заявил посол США в ЕС

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не увязывал оказание помощи Украине с расследованием в этой стране "дела Байдена", заявил посол США в ЕС Гордон Сондленд в показаниях конгрессу.

Показания Сондленда переданы в палату представителей, которая ведет расследование в рамках процедуры импичмента Трампа. Посол в четверг там же дает устные показания в закрытом режиме.

По информации издания Politico, которое цитирует показания дипломата, Гордон пишет, что Трамп говорил ему, что нет никакой "услуги за услугу" в плане предоставления военной помощи Украине в обмен на расследование против бывшего вице-президента США и нынешнего кандидата в президенты Джо Байдена и его сына. Также посол отмечает, что, по его мнению, не должно быть никакой задержки в предоставлении такой помощи "по какой бы то ни было причине".

В то же время Сондленд подтверждает, что получал указания от Трампа заниматься "украинским вопросом" с участием его личного адвоката Рудольфа (Руди) Джулиани.

"Господин Джулиани особо упомянул выборы 2016 года (включая сервер Демократической партии) и (компанию) Burisma в качестве двух антикоррупционных тем для следствия, имеющих важное значение для президента", - говорится в показаниях Сондленда.

Именно эти две темы фигурировали в разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле 2019 года, как следует из опубликованной стенограммы. Высказанные в ходе беседы просьбы к Зеленскому стали основанием для демократов начать процедуру импичмента в конце сентября.

Демократы в конгрессе обвиняют президента в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении сына Джо Байдена – Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma на Украине. Трамп эти обвинения отрицает и настаивает, что его интерес к семье Байденов связан лишь с борьбой с коррупцией на Украине.