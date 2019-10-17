Трамп не увязывал помощь Украине с "делом Байдена", заявил посол США в ЕС

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не увязывал оказание помощи Украине с расследованием в этой стране "дела Байдена", заявил посол США в ЕС Гордон Сондленд в показаниях конгрессу.
Показания Сондленда переданы в палату представителей, которая ведет расследование в рамках процедуры импичмента Трампа. Посол в четверг там же дает устные показания в закрытом режиме.
По информации издания Politico, которое цитирует показания дипломата, Гордон пишет, что Трамп говорил ему, что нет никакой "услуги за услугу" в плане предоставления военной помощи Украине в обмен на расследование против бывшего вице-президента США и нынешнего кандидата в президенты Джо Байдена и его сына. Также посол отмечает, что, по его мнению, не должно быть никакой задержки в предоставлении такой помощи "по какой бы то ни было причине".
В то же время Сондленд подтверждает, что получал указания от Трампа заниматься "украинским вопросом" с участием его личного адвоката Рудольфа (Руди) Джулиани.
"Господин Джулиани особо упомянул выборы 2016 года (включая сервер Демократической партии) и (компанию) Burisma в качестве двух антикоррупционных тем для следствия, имеющих важное значение для президента", - говорится в показаниях Сондленда.
Именно эти две темы фигурировали в разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле 2019 года, как следует из опубликованной стенограммы. Высказанные в ходе беседы просьбы к Зеленскому стали основанием для демократов начать процедуру импичмента в конце сентября.
25 сентября, 18:50РИА НовостиСтенограмма разговора Трампа и Зеленского
Демократы в конгрессе обвиняют президента в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении сына Джо Байдена – Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma на Украине. Трамп эти обвинения отрицает и настаивает, что его интерес к семье Байденов связан лишь с борьбой с коррупцией на Украине.
Просьба Трампа к Зеленскому относительно выборов 2016 года в США связана с версией президента о том, что на Украине может храниться информация с сервера Национального комитета Демократической партии. Взлом этого сервера и публикация с него данных фактически привели к началу расследования против Трампа по подозрению в его сговоре с Россией. В марте 2019 года это расследование было завершено, доказательств такого сговора обнаружено не было. Президент считает, что обвинения против него были сфабрикованы. Трамп намерен избираться на второй срок на выборах, которые пройдут 3 ноября 2020 года.