Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T17:25Z
https://ria.ru/20191017/1559905949.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154817/53/1548175369_0:0:3102:1745_1036x0_80_0_0_4207e8054118878ad22c66b0afa86354.jpg
РИА Новости

Новая глава МВФ начала первое общение с прессой со стихов Пушкина

17:18 17.10.2019 (обновлено: 17:25 17.10.2019)
280
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКристалина Георгиева
Кристалина Георгиева
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Кристалина Георгиева. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости, Екатерина Соболь, Алексей Богдановский. Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева начала первую пресс-конференцию на полях осенней встречи Всемирного банка со стихов Пушкина.
По ее словам, строки великого русского поэта как нельзя лучше характеризуют ситуацию в мировой экономике.

"Когда я шла сюда, то почувствовала, что похолодало. И подумала про своего любимого русского поэта Пушкина. И я хотела бы начать с его строки "Дохнул осенний хлад — дорога промерзает". И, к сожалению, это лучшее сравнение с тем, что происходит в мировой экономике", — сказала Георгиева, намекнув на замедление темпов роста.

Кристалина Георгиева возглавила Международный валютный фонд с 1 октября.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
5 сентября, 12:01Восточный экономический форум
Абэ процитировал Тютчева, говоря о будущем отношений с Россией
1221002
Обсудить 0
Кристалина ГеоргиеваМВФЭкономика
Рекомендуем
Сергей Жигунов во время выступления на фестивале Утро Родины. 8 марта 2018
СМИ: у Сергея Жигунова отобрали квартиру
РИА
Новости
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Мединский рассказал Путину о "киножуликах"
Президент Сирии Башар Асад
Асад впервые высказался по поводу турецкой операции на севере Сирии
Станислав Лисов на судебном заседании в Национальном суде Испании в Мадриде
В США перенесли дату оглашения приговора российскому программисту Лисову
Лента
новостей
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков
Спикер Рады ответил на призыв ООН закрыть сайт "Миротворец"
Логотип телеканала НТВ
Латвия аннулировала визы журналистов НТВ, взявших комментарий у Зеленского
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите Европейского совета в Брюсселе. 13 декабря 2018
Меркель назвала достижение соглашения по Brexit новостью дня
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова назвала западные СМИ, которые больше всего пишут негатив о России
Письмо президента США Дональда Трампа президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану
Пушков прокомментировал тон письма Трампа Эрдогану
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
Премьер Ирландии поддержал сделку по Brexit
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Путин рассказал о борьбе с пиратством в Сети
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
МВФ поприветствовал обновленную сделку по Brexit
Служба в соборе
РПЦ не будет поминать архиепископа Иеронима, если он признает раскольников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:41Сотруднице банка в Уфе предъявили обвинение в хищении 43 миллионов рублей
17:41Осужденный за шпионаж норвежец Берг подал прошение о помиловании
17:41Во Владивостоке два человека погибли в ДТП
17:38Глава МВФ рассказала об ожиданиях от торговой сделки США и Китая
17:34На северо-западе Москвы прервано движение троллейбусов
17:34В Нидерландах фермеры на тракторах устроили забастовку против мер властей
17:33Синод РПЦ возложил ответственность на Варфоломея за углубление раскола
17:32Минкультуры готово рассмотреть льготы для режиссеров-дебютантов
17:28Тамбовского кондуктора, заставившую девочку попрошайничать, могут уволить
17:26Минтранс хочет уточнить запретные для плавания районы у моста в Крым
17:26Путин призвал не останавливать программы переоснащения кинотеатров
17:21Суд утвердил приговор участнику незаконной акции, бросившему урну в полицию
17:19В Перми завели дело после гибели пенсионерки, на которую напали собаки
17:18Росстат сообщил о росте реальных зарплат россиян
17:18Трамп не увязывал помощь Украине с "делом Байдена", заявил посол США в ЕС
17:18Новая глава МВФ начала первое общение с прессой со стихов Пушкина
17:17Глава МВФ заявила о необходимости мира в торговой войне США и Китая
17:15Росстат сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян
17:14В партии Порошенко прокомментировали задержание экс-замсекретаря СНБО
17:14В Раде появилось межфракционное объединение "Кубань"
Лента новостейМолния