Новая глава МВФ начала первое общение с прессой со стихов Пушкина

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости, Екатерина Соболь, Алексей Богдановский. Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева начала первую пресс-конференцию на полях осенней встречи Всемирного банка со стихов Пушкина.
По ее словам, строки великого русского поэта как нельзя лучше характеризуют ситуацию в мировой экономике.
"Когда я шла сюда, то почувствовала, что похолодало. И подумала про своего любимого русского поэта Пушкина. И я хотела бы начать с его строки "Дохнул осенний хлад — дорога промерзает". И, к сожалению, это лучшее сравнение с тем, что происходит в мировой экономике", — сказала Георгиева, намекнув на замедление темпов роста.
Кристалина Георгиева возглавила Международный валютный фонд с 1 октября.