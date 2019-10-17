Новая глава МВФ начала первое общение с прессой со стихов Пушкина

"Когда я шла сюда, то почувствовала, что похолодало. И подумала про своего любимого русского поэта Пушкина. И я хотела бы начать с его строки "Дохнул осенний хлад — дорога промерзает". И, к сожалению, это лучшее сравнение с тем, что происходит в мировой экономике", — сказала Георгиева, намекнув на замедление темпов роста.