Глава МВФ заявила о необходимости мира в торговой войне США и Китая

"Мы хотим, чтобы торговля вернулась к своей роли мотора мировой экономики", - добавила она.

Ранее СМИ сообщили, что Китай хочет провести дополнительные обсуждения с США в конце месяца по деталям первой части торговой сделки, а также убедить Вашингтон пересмотреть запланированное на декабрь повышение пошлин. Позднее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что не исключает введения новых пошлин против Китая 15 декабря, но надеется на заключение сделки.