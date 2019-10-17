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РИА Новости

Глава МВФ заявила о необходимости мира в торговой войне США и Китая

17:17 17.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкДиректор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Перемирия в торговой войне США и КНР недостаточно, нужен мир, заявила журналистам директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
"Нам нужен торговый мир", - сказала Георгиева.
Нью-Йоркская фондовая биржа, расположенная на Уолл-стрит
30 сентября, 08:00РИА Новости
Америка готовит для Китая страшную кару
"Мы хотим, чтобы торговля вернулась к своей роли мотора мировой экономики", - добавила она.
Ранее СМИ сообщили, что Китай хочет провести дополнительные обсуждения с США в конце месяца по деталям первой части торговой сделки, а также убедить Вашингтон пересмотреть запланированное на декабрь повышение пошлин. Позднее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что не исключает введения новых пошлин против Китая 15 декабря, но надеется на заключение сделки.
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Стивен МнучинКристалина ГеоргиеваМВФКитайСШАЭкономика
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